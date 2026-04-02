萊坊成立銷售策略及諮詢部 為一手住宅項目提供一站式顧問服務

孫慧茹擁有20多年房地產經驗。加入萊坊之前，於樂風集團出任董事，成功帶領團隊推售多個住宅及商業項目。在此之前，孫慧茹於仲量聯行任職10年，就符合一手住宅物業銷售規定，以及銷售營運向多個發展商提供顧問服務；其經驗涉獵物業定價策略、市場定位、監管治理，以及整個項目的每個範疇。

另一位擔任萊坊銷售策略及諮詢部副董事的葉劍珊，擁有8年項目發展顧問經驗，涵蓋一手銷售策略及執行的整個流程。她曾於樂風集團工作，負責項目定價策略、一手銷售及項目推廣；之前於仲量聯行任職。

孫慧茹將向萊坊香港商業物業市場董事總經理夏博安匯報，負責領導香港物業銷售策略及諮詢部團隊，與萊坊香港住宅物業代理部、投資部、物業建築顧問部、推廣及傳訊部及物業資產管理部緊密合作，為一手住宅項目提供一站式顧問服務。

萊坊香港商業物業部董事總經理夏博安表示，非常高興孫慧茹及葉劍珊加入團隊，隨着一手住宅成交持續活躍，且在市場庫存水平偏高的情況下，預期發展商在未來將繼續積極推盤。這次策略性人事任命，正反映萊坊致力為一手住宅項目提供一站式顧問服務。憑藉孫慧茹及葉劍珊的專業知識及卓越往績，將進一步強化符合一手住宅物業銷售規定、項目市場推廣、定價策略及銷售推廣方面的支援，從而在項目每個階段，為客戶提供專業而全面的意見。