十大屋苑估價飆升 漲幅最高超過兩成

樓市反彈勢頭明顯，2026年只是過多兩個多月，二手樓價已升約5%。升勢之快，再度引起網民熱議，有人更直言「就來追唔到了」，擔心若再不入市，恐怕難以趕上。 事實上，對仍未置業人士而言，每周公布的中原城市領先指數不斷上升，意味置業成本一周比一周高，心情自然難以輕鬆。樓價攀升之下，不單面對「愈遲愈貴」，亦要承受供樓負擔加重的壓力。例如原本可享100元定額釐印費的細價單位，一旦樓價上調，稅項亦隨之增加，變相推高入市門檻。

銀行估價的變化，更直接反映升勢之急。由於估值主要參考最新成交價，當成交價不斷攀升，買家追價入市，估價自然水漲船高，尤其是近年跌價甚深的各區細價單位。 抽查傳統十大屋苑部分單位的最新「中原估算價」，發現過去一年升幅驚人，少則一成，多則超過兩成。其中鴨脷洲海怡半島32座中層E室，3月份最新估算價為930萬元，與去年同期762萬元比較，升幅22%冠絕全港十大屋苑。 荔枝角美孚新邨蘭秀道一個實用面積約666方呎三房單位，於2024年8月僅以450萬元成交，呎價不足7,000元，創當時屋苑八年新低。惟最新估算價已升至650萬元，不但較去年同期563萬元高出15%，更比當年成交價大增200萬元，升幅達44%。將軍澳新都城一個細兩房單位估值亦由525萬元升至625萬元，短短一年相差「1球」。

近年頻現蝕讓的「納米樓」也在租金回報改善及投資者入市帶動下，反彈力度更見強勁。西營盤翰林峰一個細單位，估值一年內升近30%，去年3月估值僅455萬元，3月份已升至583萬元。若以現時息口及七成按揭計算，首期相差近40萬元，每月亦要供多近4,000元。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，銀行估價一向具周期性，市況向好時，估值較為進取；一旦市況逆轉，則會迅速轉為保守。2008年金融海嘯期間，銀行曾大幅下調估價，甚至收緊按揭，情況歷歷在目。