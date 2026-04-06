專才效應！啟德租盤人氣急升 今年首季錄逾500宗租務成交｜樓市數據

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在名氣與生活配套帶動下，啟德逐漸成為專才及學生的熱門居住地。單計今年首季，這區已錄得逾500宗租務成交，較去年同期大幅上升超過一倍，反映人才湧入與新盤供應共同推動租賃市場活躍，啟德正逐漸成為本港新興的居住與生活熱點。

啟德近年迅速崛起，成為本港最受矚目的新發展區之一。隨着多個大型住宅項目相繼落成，加上基建及配套日漸完善，區內居住環境煥然一新。除了啟德郵輪碼頭外，啟德體育園主場館更榮膺「2025年度最佳球場」亞洲第一，並吸引多個大型演唱會及國際活動舉行，大大提升區域知名度與吸引力。

最重要的是，啟德目前租盤選擇多元，既有平民價入場費約1萬多元的單位，也有世界豪宅級租盤月租超過30萬元，絕對「豐險由人」。

值得一提的是，啟德主場館近年吸引多位天王天后及韓國人氣組合舉行演唱會，更獲《時代雜誌》評選為全球百大最佳勝地之一，令啟德的國際地位與文化魅力進一步提升。同時，啟德臨海地段環境優美，海濱長廊成為跑步及休閒的熱門地點，為居民帶來健康生活元素，進一步增添社區吸引力。

事實上，啟德租務市場的急速升溫，與近年政府積極「搶人才」密不可分。過去三年，各項人才入境計劃共接獲近60萬宗申請，當中逾41萬宗獲批，約30萬來自內地，另有近11萬為持非內地護照的人才。隨着大量專才湧港，住屋需求隨之增加，不少人更先租後買。