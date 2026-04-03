利嘉閣：50指標屋苑上周買賣按周減7% 連續三周處130宗以上高水平｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，縱然面對新盤同期搶客及中東戰事仍然纏繞，但二手市場一如預期表現保持在相對高位窄幅上落，反映樓市已出現全面暢旺而非局部虛火。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(3月23至29日)共錄132宗買賣個案，較前周(3月16至22日)的142宗回落7%，但已連續三周處於130宗以上的高水平。
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量均略有減少，當中以九龍區的減幅較明顯，該區21個指標屋苑上周共錄47宗交投，較前周的52宗減少10%，當中麗港城交投量由前周的4宗，減少75%至上周的1宗；將軍澳廣場及都會駅分別僅錄1宗買賣，按周各自減少67%；海濱南岸及將軍澳中心成交量分別按周減少50%，各錄3宗及2宗交投；維港灣成交量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄62宗買賣，較前周的66宗減少6%，其中映灣園交投量由前周的9宗，減少89%至上周的1宗；灝景灣及YOHO Town各錄2宗及1宗買賣，按周分別減少60%及67%；大埔中心及盈翠半島交投量各自按周減少50%，分別錄得2宗及1宗成交；藍天海岸成交量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄23宗買賣，較前周的24宗減少4%，其中鯉景灣交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；康怡花園期內錄得2宗成交，按周減幅達60%；南豐新村上周僅錄1宗買賣，較前周的2宗減少50%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有7個屋苑錄得「零成交」，與前周數字相同，當中港島區及新界區各佔1個屋苑，九龍區則佔5個(詳見表一)。
陳海潮指出，由於本地多項經濟指標，以至旅客人數均見上升，普遍市民也預期樓市將拾級而升，帶動各類買家及投資者踴躍入市。三月底至四月初期間，一手持續熱賣，二手亦續有捧場客，料本周50指標屋苑交投仍可維持不俗表現，在逾百二至百三宗的高位浮沉，而整體旺市情況在次季料將有過之而無不及。