利嘉閣：50指標屋苑上周買賣按周減7% 連續三周處130宗以上高水平｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，縱然面對新盤同期搶客及中東戰事仍然纏繞，但二手市場一如預期表現保持在相對高位窄幅上落，反映樓市已出現全面暢旺而非局部虛火。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(3月23至29日)共錄132宗買賣個案，較前周(3月16至22日)的142宗回落7%，但已連續三周處於130宗以上的高水平。

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量均略有減少，當中以九龍區的減幅較明顯，該區21個指標屋苑上周共錄47宗交投，較前周的52宗減少10%，當中麗港城交投量由前周的4宗，減少75%至上周的1宗；將軍澳廣場及都會駅分別僅錄1宗買賣，按周各自減少67%；海濱南岸及將軍澳中心成交量分別按周減少50%，各錄3宗及2宗交投；維港灣成交量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。