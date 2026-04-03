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地產
出版：2026-Apr-03 21:20
更新：2026-Apr-03 21:20

DEEP WATER SOUTH開售不足一個月吸金近20億｜黃竹坑新盤

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「DEEP WATER SOUTH」今日舉辦復活節親子音樂藝術工作坊，吸引逾百組家庭客參加。

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會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」毗鄰港島南尊貴地段，擁覽深水灣、壽臣山壯麗山海，加上項目之南法奢華生活概念及逾10萬方呎南法度假式雙會所及園林，自推出以來市場反應熱烈，開售不足一個月即套現近20億元。第6B期「GRANDE BLANC」近日亦以逾8,686萬元、呎價逾5.1萬元成交一個四房單位，創項目成交價及呎價新高，穩佔港島南岸頂尖豪宅之位。

今舉辦復活節親子音樂藝術工作坊 吸引逾百組家庭客參加

項目今日(3日)於展覽廳舉辦「復活節親子音樂藝術工作坊」，活動特別邀請香港兒童探索博物館精心策劃，透過講故事、音樂及填色等方式讓孩子認識各種情緒，並在遊玩中學習表達感受，率先體驗集團首創「SPARK」兒童從玩樂中學習之理念；客人其後亦參觀項目展覽廳及示範單位，欣賞單位之匠心開則及配套；展覽廳特設項目貴族式兒童設施體驗空間「DREAMY BUBBLE BAY 童遊波波池」，不少家庭客偕小朋友體驗設施的同時深入了解項目逾5,700方呎「童遊世界」之優勢。活動吸引逾100組家庭客參與，場面溫馨愉快。

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「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由297至2,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。

即睇黃竹坑港島南岸6A期MONT BLUE最新資訊 (House730)

即睇黃竹坑港島南岸6B期GRANDE BLANC最新資訊 (House730)

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