DEEP WATER SOUTH開售不足一個月吸金近20億｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」毗鄰港島南尊貴地段，擁覽深水灣、壽臣山壯麗山海，加上項目之南法奢華生活概念及逾10萬方呎南法度假式雙會所及園林，自推出以來市場反應熱烈，開售不足一個月即套現近20億元。第6B期「GRANDE BLANC」近日亦以逾8,686萬元、呎價逾5.1萬元成交一個四房單位，創項目成交價及呎價新高，穩佔港島南岸頂尖豪宅之位。

今舉辦復活節親子音樂藝術工作坊 吸引逾百組家庭客參加

項目今日(3日)於展覽廳舉辦「復活節親子音樂藝術工作坊」，活動特別邀請香港兒童探索博物館精心策劃，透過講故事、音樂及填色等方式讓孩子認識各種情緒，並在遊玩中學習表達感受，率先體驗集團首創「SPARK」兒童從玩樂中學習之理念；客人其後亦參觀項目展覽廳及示範單位，欣賞單位之匠心開則及配套；展覽廳特設項目貴族式兒童設施體驗空間「DREAMY BUBBLE BAY 童遊波波池」，不少家庭客偕小朋友體驗設施的同時深入了解項目逾5,700方呎「童遊世界」之優勢。活動吸引逾100組家庭客參與，場面溫馨愉快。