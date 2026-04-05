海德園連沽2伙兩房 成交價最高1023萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」昨日(4日)錄得2宗成交，合共套現1,881萬元。
是次成交單位均為向東南兩房連開放式廚房戶型，實用面積同為547方呎，成交價分別約858萬及1,023萬元，呎價分別約15,682元及18,707元；其中第3座43樓C室坐享海景之餘更配以3.5米特高樓底，反映同類優質戶型持續獲市場追捧。
隨著項目現樓即將落成及交通總匯配套逐步完善，海德園持續吸引區內換樓客及投資者入市。買家可享即買即收租之優勢，吸引區內外及中港買家積極入市；項目現時累計沽出205伙。
「海德園」設有逾8萬方呎住客會所 CLUB HEADLAND，提供約30項室內及戶外運動健身及休閒娛樂設施，由太古地產提供專業優質物業管理服務。項目交通便利，約10分鐘可達太古坊及太古城，約15分鐘可達金鐘及中環，連接港鐵柴灣站及多條巴士及小巴路線。入伙後首兩年將為住戶提供往返港鐵杏花邨站的專車接送服務，生活更見便捷。
「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。