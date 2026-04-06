元朗世宙兩房獲教職員1.6萬租入 呎租逾37元｜二手樓租賃

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，租務市場持續活躍，元朗世宙上月錄得5宗租賃成交，平均實用呎租約37.7元；最新錄得5座低層C室租賃成交，單位實用面積約429方呎，兩房梗廚間隔，月租叫價1.65萬元，最後以1.6萬元租出，呎租約37.3元。

王勤學透露，租客為教職員，鍾情屋苑鄰近港鐵站，交通便利，見上址企理，遂火速拍板，即場承租。業主於2021年以728萬元買入單位，現享約2.6厘租金回報。

資料顯示，世宙位於朗屏安寧路38號，鄰近港鐵朗屏站，2016年入伙，共有4座，提供1,130個單位。