DOUBLE COAST III周五發售88伙 458萬入場 折實呎價17274元｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」上周加推全新2號價單共120伙，市場反應熱烈，今日(6日)上載全新銷售安排，落實本周五(10日)發售88伙，折實售價由458.6萬元起，折實呎價由17,274元起。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，全新銷售安排共推出88伙，包括13伙開放式、25伙一房（開放式廚房)、38伙兩房（開放式廚房）、5伙兩房加儲物房（開放式廚房），以及7伙三房一套（開放式廚房）單位，實用面積介紹249至641方呎。單位折實售價由458.6萬元起，折實呎價由17,274元起；預計該批單位以折實價計算，可套現約6.6億元。
入場單位為第1B座18樓G室，開放式戶型，實用面積249方呎，折實售價458.6萬元，折實呎價18,418元。最低呎價單位為第1A座6樓F室，兩房（開放式廚房）戶型，實用面積430方呎，折實售價742.8萬元，折實呎價17,274元。
黃光耀指，「DOUBLE COAST III」今年已售出87伙，套現逾8.1億元；整個項目開售至迄累沽399伙，套現近32億元。項目享臨海現樓優勢，而區內交通網絡不斷完善：啟德智慧綠色集體運輸系統已獲行會通過運輸方案，項目更毗鄰其中一個車站，可迅連港鐵啟德站；中九龍繞道（油麻地段）已經通車，九龍灣段有望今年中通車，出行將更便捷。啟德體育園日前榮獲『亞洲最佳體育場』殊榮，啟動「盛事經濟」引擎，令PARK PENINSULA潛力更上一層樓。
「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。