DOUBLE COAST III周五發售88伙 458萬入場 折實呎價17274元｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」上周加推全新2號價單共120伙，市場反應熱烈，今日(6日)上載全新銷售安排，落實本周五(10日)發售88伙，折實售價由458.6萬元起，折實呎價由17,274元起。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，全新銷售安排共推出88伙，包括13伙開放式、25伙一房（開放式廚房)、38伙兩房（開放式廚房）、5伙兩房加儲物房（開放式廚房），以及7伙三房一套（開放式廚房）單位，實用面積介紹249至641方呎。單位折實售價由458.6萬元起，折實呎價由17,274元起；預計該批單位以折實價計算，可套現約6.6億元。