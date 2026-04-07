海瑅灣I次輪發售168伙 中原劉瑛琳：出席客戶用家為主 料銷情續報捷｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」今日(7日)以價單形式次輪銷售168伙。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，項目認購反應十分熱烈，本公司買家出席率高達80%，以用家為主，佔比70%，當中不乏上一輪向隅客，餘下30%為長綫投資收租客，料今輪銷情繼續報捷。
劉瑛琳稱，事實上日出康城發展成熟，區內兼備大型購物商場、國際學校及便捷的交通網絡，吸引大批買家及租客進駐。康城租務成交一向暢旺，每月均有逾百宗租務交投，平均實用呎租約42元，推算租金回報有望達4厘，是值得投資的地區。
她續稱，復活節長假期，睇樓氣氛略受影響，但交投依舊暢旺，本月一手成交暫錄近250宗；若今天「海瑅灣」成功售罄168伙，交投增至約400宗，較上月同期增加三成，購買力強勁。復活節假期過後，多個新盤將緊接推售，當中包括多個現樓項目推出新一期，料本月一手交投持續暢旺。
「海瑅灣I」涵蓋第1及2座住宅大樓，細分為1A、1B、2A及2B座，合共提供1,266伙。單位實用面積由323至1,716方呎，戶型涵蓋一房至四房，標準單位主打兩房戶型；項目預計關鍵日期為2027年6月30日。