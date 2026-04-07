海瑅灣I次輪發售168伙 中原劉瑛琳：出席客戶用家為主 料銷情續報捷｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」今日(7日)以價單形式次輪銷售168伙。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，項目認購反應十分熱烈，本公司買家出席率高達80%，以用家為主，佔比70%，當中不乏上一輪向隅客，餘下30%為長綫投資收租客，料今輪銷情繼續報捷。

劉瑛琳稱，事實上日出康城發展成熟，區內兼備大型購物商場、國際學校及便捷的交通網絡，吸引大批買家及租客進駐。康城租務成交一向暢旺，每月均有逾百宗租務交投，平均實用呎租約42元，推算租金回報有望達4厘，是值得投資的地區。