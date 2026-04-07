101 KINGS ROAD復活節連沽3伙 兩房戶錄「雙破頂」成交｜北角新盤

宏安地產(1243)北角炮台山現樓新盤「101 KINGS ROAD」於復活節假期期間以價單形式售出3伙兩房梗廚單位，合共套現4,113.1萬元。

成交單位均為兩房梗廚間隔，實用面積440方呎，包括20樓D室，以1,343.3萬元售出，呎價30,530元。另為18樓D室，以1,298.4萬元成交，呎價29,509元；其中30樓D室成交金額為1,471.4萬元，成交呎價達33,441元，同時刷新項目分層兩房梗廚單位的售價及呎價新高。

宏安地產執行董事程德韻表示，項目於復活節假期連錄3宗成交，其中2宗來自同一組客人。買家看好港島區兩房梗廚戶型的稀缺性，尤其是向南的兩房梗廚戶型D單位，加上項目擁優越地理位置及完善交通配套，因此馬上決定購入兩間作投資用途。是次成交反映市場對此類戶型的強烈需求，僅僅四月份至今同類單位已錄得4宗成交。項目分層單位僅餘12伙，集團亦積極研究加推更多兩房梗廚單位應市。