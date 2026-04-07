101 KINGS ROAD復活節連沽3伙 兩房戶錄「雙破頂」成交｜北角新盤

宏安地產(1243)北角炮台山現樓新盤「101 KINGS ROAD」於復活節假期期間以價單形式售出3伙兩房梗廚單位，合共套現4,113.1萬元。
成交單位均為兩房梗廚間隔，實用面積440方呎，包括20樓D室，以1,343.3萬元售出，呎價30,530元。另為18樓D室，以1,298.4萬元成交，呎價29,509元；其中30樓D室成交金額為1,471.4萬元，成交呎價達33,441元，同時刷新項目分層兩房梗廚單位的售價及呎價新高。
宏安地產執行董事程德韻表示，項目於復活節假期連錄3宗成交，其中2宗來自同一組客人。買家看好港島區兩房梗廚戶型的稀缺性，尤其是向南的兩房梗廚戶型D單位，加上項目擁優越地理位置及完善交通配套，因此馬上決定購入兩間作投資用途。是次成交反映市場對此類戶型的強烈需求，僅僅四月份至今同類單位已錄得4宗成交。項目分層單位僅餘12伙，集團亦積極研究加推更多兩房梗廚單位應市。
宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，復活節假期間錄得之3宗成交平均呎價達31,160元，為集團帶來4,131萬元進帳。截至今天（7日），「101 KINGS ROAD」已成功沽出229伙，銷售率約91%，總銷售額超過23億元。
「101 KINGS ROAD」設1座住宅大樓，提供251伙，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目提供24個住宅停車位及5個商業停車位，自設會所「KINGS CLUB」，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。