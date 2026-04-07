熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Apr-07 18:57
更新：2026-Apr-07 18:57

海瑅灣I次輪沽152伙套現逾11億 家族辦公室掃4伙作投資｜將軍澳新盤

分享：
海瑅灣I次輪沽152伙套現逾11億 家族辦公室掃4伙作投資｜將軍澳新盤

海瑅灣I次輪沽152伙套現逾11億 家族辦公室掃4伙作投資｜將軍澳新盤

adblk4

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」今日(7)以價單形式次輪銷售168伙，即日沽出152伙，佔逾九成，單日套現逾11億元。

信和置業執行董事田兆源表示，今日大部分買家為用家，佔逾8成，另2成為投資客，有家族辦公室購入4伙，作長線投資用途。今日不少出席客人為外籍人士，睇中項目坐落「國際精英社區」，聚集不少專才、教師等專業人士。

今日最高成交價單位為2(2B)36D室，實用面積558方呎，兩房(開放式廚房)連書房間隔，成交價926.77萬元，呎價16,609元；最高成交呎價單位為2(2A)46A單位，實用面積472方呎，兩房(開放式廚房)間隔，成交價 904.55萬元，呎價19,164元。

adblk5

計及早前首輪銷售及招標單位，項目不足3周速沽522伙，成為今年九龍最熱賣大盤，套現逾46億元。

海瑅灣I次輪沽152伙套現逾11億 家族辦公室掃4伙作投資｜將軍澳新盤 海瑅灣I次輪沽152伙套現逾11億 家族辦公室掃4伙作投資｜將軍澳新盤

「海瑅灣I」涵蓋第1及2座住宅大樓，細分為1A、1B、2A及2B座，合共提供1,266伙。單位實用面積由323至1,716方呎，戶型涵蓋一房至四房，標準單位主打兩房戶型；項目預計關鍵日期為2027年6月30日。

即睇將軍澳日出康城海瑅灣I最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務