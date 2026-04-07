海瑅灣I次輪沽152伙套現逾11億 家族辦公室掃4伙作投資｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」今日(7日)以價單形式次輪銷售168伙，即日沽出152伙，佔逾九成，單日套現逾11億元。

信和置業執行董事田兆源表示，今日大部分買家為用家，佔逾8成，另2成為投資客，有家族辦公室購入4伙，作長線投資用途。今日不少出席客人為外籍人士，睇中項目坐落「國際精英社區」，聚集不少專才、教師等專業人士。

今日最高成交價單位為2(2B)座36樓D室，實用面積558方呎，兩房(開放式廚房)連書房間隔，成交價926.77萬元，呎價16,609元；最高成交呎價單位為2(2A)座46樓A單位，實用面積472方呎，兩房(開放式廚房)間隔，成交價 904.55萬元，呎價19,164元。