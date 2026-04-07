十大屋苑成交周末成交按周減38.9% 中原：復活節長假期交投暢旺 業主現反價跡象｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得11宗成交，按周減少38.9%，5天復活節及清明節長假期合共錄得約22宗成交，較去年清明節4天假期的16宗有所增加。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，長假期分散了部分買力，但整體市況依然暢旺；由於業主看好後市，加上各區盤源開始短缺，市場已出現反價跡象，買家或需時適應。

康怡花園兩房戶 730 萬轉手 港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，受清明及復活節長假期影響，買賣雙方外遊或掃墓令交投放緩。康怡花園5天假期累計錄得2宗成交，均於周末促成。成交包括R座中層2室，實用面積466方呎，兩房間隔，最新以730萬元成交，呎價15,665元。據悉，原業主於2009年以281萬元購入單位，持貨17年，是次轉手帳面獲利449萬元，單位升值1.6倍。

黃埔花園長假期連沽 2 宗 九龍區方面，中原地產黃埔站副分區營業經理王子健表示，黃埔花園周末錄1宗成交，5天假期合共錄2宗。成交單位包括11期13座高層A室，實用面積505方呎，兩房間隔，成交價743萬元，呎價14,713元。 中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，市況向好刺激買家入市意欲，美孚新邨本周末錄4宗成交，5天假期合共錄6宗，平均實用呎價11,000元。

嘉湖山莊長假期累計錄 6 宗成交 新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，長假期雖有市民外遊，但仍有不少買家趁機睇樓入市。天水圍嘉湖山莊交投暢旺，本周末錄得2宗成交，5天假期累計錄6宗。目前市場盤源收窄，區內樓價硬淨，議價空間約1至2%。成交單位包括，樂湖居10座高層H室，實用面積549方呎，採三房間隔，最終以533萬元成交，呎價9,709元。據悉，原業主於2024年3月以460萬元購入單位，持貨約2年，是次轉手帳面獲利73萬元，單位升值15.9%。