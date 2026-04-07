海瑅灣I加推127伙 入場價600萬｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」今日(7日)以價單形式次輪銷售168伙，即日沽出逾九成單位，套現逾11億元。發展商隨即宣佈加推第四號價單共127伙，折實售價由600.69萬元起，折實呎價由16,120元起，折實平均呎價約17,488元。
第四號價單全數為標準單位，包括14伙一房 (開放式廚房) 單位、81伙兩房 (開放式廚房) 單位、32伙兩房 (開放式廚房)+書房單位，扣除15 %最高折扣優惠後，折實售價介乎600.69萬至949.62萬元，折實呎價介乎16,120至19,613元。
折實最低售價單位為1A座43樓E室，實用面積360方呎，一房(開放式廚房)，折實價600.69萬元，呎價16,686元；折實最低呎價單位為2B座43樓 D室，實用面積558方呎，兩房(開放式廚房) +書房，折實價899.47萬元，呎價16,120元。
「海瑅灣I」涵蓋第1及2座住宅大樓，細分為1A、1B、2A及2B座，合共提供1,266伙。單位實用面積由323至1,716方呎，戶型涵蓋一房至四房，標準單位主打兩房戶型；項目預計關鍵日期為2027年6月30日。