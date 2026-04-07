海瑅灣I加推127伙 入場價600萬｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」今日(7日)以價單形式次輪銷售168伙，即日沽出逾九成單位，套現逾11億元。發展商隨即宣佈加推第四號價單共127伙，折實售價由600.69萬元起，折實呎價由16,120元起，折實平均呎價約17,488元。

第四號價單全數為標準單位，包括14伙一房 (開放式廚房) 單位、81伙兩房 (開放式廚房) 單位、32伙兩房 (開放式廚房)+書房單位，扣除15 %最高折扣優惠後，折實售價介乎600.69萬至949.62萬元，折實呎價介乎16,120至19,613元。