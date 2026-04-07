會德豐旗下兩臨海新盤復活節假期共沽21伙 套現近1.8億｜啟德新盤

樓市氣氛活躍，會德豐地產兩大PARK PENINSULA臨海合資現樓項目「MIAMI QUAY I」及「DOUBLE COAST III」成交越趨熾熱，今日(7日)共錄得6宗成交，共套現逾5,456萬元。
「MIAMI QUAY I」合共沽出5伙，成交單位涵蓋一房至三房（開放式廚房），實用面積317至435方呎，售價介乎738.7萬至1,491萬元，呎價22,347至25,158元。
「DOUBLE COAST III」沽出一房（開放式廚房），實用面積319方呎，售價6,069,000萬元，呎價19,025元。
買家樂見中九龍繞道（油麻地段）正式通車，「啟德智慧綠色集體運輸系統」招標加速落成，交通配套全面升級，故把握長假期參觀現樓單位，隨即拍板購入作長線投資。
會德豐地產PARK PENINSULA兩大臨海合資現樓項目「MIAMI QUAY」系列及「DOUBLE COAST」系列於復活節假期期間成交連連：「MIAMI QUAY」系列共售15伙，套現近1.36億元；「DOUBLE COAST」系列共售6伙，套現近4,398萬元。
兩大項目自現樓開放，銷情持續熾熱，「MIAMI QUAY」系列至今累售238伙，套現逾27.5億元；「DOUBLE COAST」系列至今累售402伙，套現逾31.6億元。