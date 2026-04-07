會德豐旗下兩臨海新盤復活節假期共沽21伙 套現近1.8億｜啟德新盤

樓市氣氛活躍，會德豐地產兩大PARK PENINSULA臨海合資現樓項目「MIAMI QUAY I」及「DOUBLE COAST III」成交越趨熾熱，今日(7日)共錄得6宗成交，共套現逾5,456萬元。

「MIAMI QUAY I」合共沽出5伙，成交單位涵蓋一房至三房（開放式廚房），實用面積317至435方呎，售價介乎738.7萬至1,491萬元，呎價22,347至25,158元。

「DOUBLE COAST III」沽出一房（開放式廚房），實用面積319方呎，售價6,069,000萬元，呎價19,025元。