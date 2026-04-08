柏傲莊III示範單位｜無改動連裝修1269呎四房雙套 飽覽城門河景最前席｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，開放第8座(8A)59樓B室，屬無改動已裝飾示範單位，實用面積1,269方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計。單位居高臨下，且廳房同向，飽覽最前席城門河景。單位以「紫蘇」為設計靈感，營造自然、舒適且流暢生活氛圍，同時帶有神秘氣息與活力。設計融入自然意象與「Duo Living」創新空間概念，完美詮釋現代低調奢華的生活美學。 「紫蘇」是一種層次豐富、氣味細膩的香草，常見於高端餐飲之中。單位巧妙將「紫蘇」意象融入室內設計，運用流暢曲 線和溫暖柔和的色調貫穿全屋，帶出層次分明且高雅氛圍，並呼應客飯廳正對的城門河景，營造出「在城市裡度假」的悠然節奏。我們希望透過這些匠心獨運的設計，讓住戶在繁忙的都市生活中，也能感受到自然與藝術的融合，在自然流暢的生活氛圍中，享受身心放鬆的居住體驗。

創新Duo Living概念 客飯廳流動自在 設計師在客廳引入創新的「Duo Living」概念，透過靈活的空間規劃，讓家庭成員在同一空間中，能同時進行互不干擾，但又相互連結的活動。例如以沙發將客廳分間為兩部分，一側作為靜態區域，另一側保留靈活彈性設計，無論是閱讀、休憩或家庭互動，皆可在同一空間中自然發生，形成流動而自在的生活節奏。飯廳配置可容納至少八人同時用餐的圓形飯檯，圍坐而食的形式，使家庭聚會與朋 友相聚成為日常生活的一部分。客廳和飯廳加入柔霧感紫色地毯作為點綴，色調低調而含蓄，如同一抹淡雅的色彩筆觸，為空間增添層次與藝術氣息。

主人房享河畔美景 主人睡房延續整體設計的寧靜氣質，以私密與舒適為主要考量。睡床面向窗戶，享城門河美景 ，讓自然光線成為日常生活的一部分。窗前設有一體化開放式衣櫃連書檯，使閱讀、整理儀容與日常工作，都能在同一空間中進行。主人睡房同時配置寬敞浴室，令整體居住體驗更為完整，營造一個舒適而從容的私人空間。 單位內其他睡房亦各具特色。例如睡房1飾燈設計靈活，可延伸作為床頭照明，亦可配合書檯使用，令睡眠與學習功能在同一空間中自然轉換，提升空間彈性。睡房2則以時尚簡潔的設計呈現，選色以淺木色為主調，開放式層架櫃可以展示私人收藏，配合設計別出心裁的椅子，特別適合年輕住戶，兼顧收納與日常使用的便利性。睡房3選用低奢棕金調，加入屏風設計，增加立體層次感，而房間採用套房設計，無論作為家庭成員房間或接待親友的客房，均十分合適。

客廳旁特設步入式藏酒間 單位精心配置廚房設備，集美學和實用於一身。客廳旁特設步入式ArtiSaloon 藏酒間，可用以擺放戶主的心頭好名酒或私人珍藏，彰顯主人品味。一系列國際知名品牌Miele家電設備，包括嵌入式雪櫃連冰箱、嵌入式酒櫃、咖啡機 、食物保溫櫃、雙頭氣體煮食爐、炒鑊氣體煮食爐、燒烤爐、微波焗爐、蒸爐、抽油煙機、洗衣機及乾衣機。 此外，全屋的智慧室內裝置，讓住戶於生活的一舉一動體驗設計的實用性和美學價值，設計匠心獨到，例如大門設有三合一智能門鎖ArtisLock、玄關設有鞋櫃、浴室的RETRACTABLE STEP，除了提供收納功用外，亦可以輕按一下自動打開，變成小孩子安全站立的小平台。