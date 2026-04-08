十大屋苑周末成交連續兩周雙位數水平 利嘉閣：新盤市場欠焦點 購買力回流二手｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，復活節兼逢清明節長假期出境外遊人數眾多，惟二手周末兩天按周交投表現得以持平，而5天長假期合計表現亦算理想，反映市況不俗，長假期仍有一定買家入市支持。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(4月4至5日)十大指標屋苑錄得12宗二手成交，與上一個周末(3月28至29日)的12宗持平，並連續兩周處於雙位數水平。而復活節兼清明節長周末(4月3日至4月7日)共5天假期，十大指標屋苑則合共錄得21宗買賣，較2025年復活節4天長假的13宗多出61.5%。

廖偉強指出，今年復活節遇正清明節，多了一天假期，令大量市民出外旅遊，加上長假期間，未有大型全新盤開售，市場欠缺焦點，故購買力回流至二手市場，令十大屋苑維持一定承接力。廖氏相信，假期結束後，踏入4月起的次季，第二周的二手交投有機會略為回升，大市將維持平穩向好的成交趨勢發展。

新界區長假期錄 9 宗買賣 表現最突出 過去五天的十大指標屋苑中，若以區域劃分，新界區以9宗買賣領先，九龍區錄7宗，港島區則錄得5宗成交。若以屋苑劃分，共有8個屋苑錄得買賣，當中嘉湖山莊表現最突出，錄6宗買賣；緊隨其後的美孚新邨有4宗成交，而太古城亦有3宗交投；康怡花園、黃埔花園及映灣園各有2宗買賣；至於麗港城及沙田第一城各1宗；惟杏花邨及新都城則雙雙「交白卷」，於期內暫時未聞成交。

康怡花園中層戶 730 萬沽 利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭指，過去的周六日兩天，康怡花園共錄2宗成交，其中R座一個中層2室，實用面積約466方呎，以約730萬元易手，呎價約15,665元。另一成交單位為G座一個中層13室，實用面積約596方呎，以約842萬元售出，呎價約14,128元。

美孚新邨低層 戶628 萬成交 利嘉閣地產新西九龍豪宅(西九龍)分區董事郭永峰稱，過去的周六及周日兩天，美孚新邨錄得約2宗成交，其中一個成交單位為3期百老匯街70座低層C室，實用面積約544方呎，成交價約628萬元，呎價約11,544元。另外，1期百老匯街19座一個中層A室，面積467方呎，亦以448萬元沽出，呎價9,593元。

嘉湖山莊周末兩天錄 4 宗成交 利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行蕭啟諾表示，嘉湖山莊在過去的周六日兩天共錄得約4宗成交，其一單位為樂湖居13座中層E室，單位實用面積約448方呎，成交價約448萬元，呎價約10,000元。另一成交單位為美湖居8座低層E室，實用面積約441方呎，成交價約413萬元，呎價約9,365元。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)