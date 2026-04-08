樓市長假成交活躍 二手現反價 海瑅灣I 次輪沽152伙

復活節連清明節5日長假市民紛外遊下，一二手樓市成交仍見活躍。由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」昨次輪銷售，單日沽出逾九成可售單位，套現逾11億元。同時，5日長假期間十大屋苑累計錄22宗成交，更有代理指市場已出現反價跡象。
「海瑅灣I」昨以價單形式次輪銷售168伙，即日沽出152伙，佔逾九成，單日套現逾11億元。信和置業執行董事田兆源表示，大部分買家為用家，佔逾八成，另外兩成為投資客，有家族辦公室購入4伙作長線投資。計及早前首輪及招標單位，項目不足3周沽522伙，成為今年九龍最熱賣大盤，套現逾46億元。
加推127伙 600萬入場
發展商隨即宣布加推第四號價單共127伙，折實售價由600.69萬元至949.62萬元，折實呎價由16,120元至19,613元，折實平均呎價約17,488元。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，公司買家出席率高達八成，以用家為主，佔比七成，當中不乏上一輪向隅客，餘下三成為長線投資收租客。她又指，本月一手成交暫錄近250宗，連同「海瑅灣」次輪銷售，交投增至約400宗，較上月同期增加三成，購買力強勁。長假後多個新盤緊接推售，預料一手交投持續暢旺。
中原：十大屋苑5天錄22成交
另外，中原地產指十大屋苑本周末錄得11宗成交，按周減38.9%，5天復活節及清明節長假期合共錄得約22宗成交，較去年清明節4天假期的16宗有所增加。當中美孚新邨及嘉湖山莊5天假期均累計錄6宗成交。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，長假分散購買力，但整體仍暢旺；由於業主看好後市，加上各區盤源開始短缺，市場已出現反價跡象，買家或需時適應。