樓市長假成交活躍 二手現反價 海瑅灣I 次輪沽152伙

復活節連清明節5日長假市民紛外遊下，一二手樓市成交仍見活躍。由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」昨次輪銷售，單日沽出逾九成可售單位，套現逾11億元。同時，5日長假期間十大屋苑累計錄22宗成交，更有代理指市場已出現反價跡象。

「海瑅灣I」昨以價單形式次輪銷售168伙，即日沽出152伙，佔逾九成，單日套現逾11億元。信和置業執行董事田兆源表示，大部分買家為用家，佔逾八成，另外兩成為投資客，有家族辦公室購入4伙作長線投資。計及早前首輪及招標單位，項目不足3周沽522伙，成為今年九龍最熱賣大盤，套現逾46億元。