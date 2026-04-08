海德園累售近200伙 吸金近18億 中原地產勇奪42%市佔率｜柴灣新盤

隨着樓市全面復甦，一手市場百花齊放。太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」憑藉優越品質備受追捧，迄今已售出近200伙，總銷售額近18億元。其中，今年2月至3月銷售步伐明顯加快，兩個月內錄得近百宗成交，中原地產團隊憑藉深耕區內的多年經驗及專業服務，截至本月2日，成功取得42%的市場佔有率，獲發展商確認為項目開售迄今銷售總冠軍，實力斐然。 中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強表示，本港一手住宅市場交投持續暢旺，3月錄得逾2,300宗一手成交，今年首季一手成交更超越6,100宗，創下2013年一手新例實施以來、13年首季新高紀錄，反映市場購買力穩步釋放。

何偉強指，「海德園」近期銷情升溫，主要受惠於具吸引力的定價及完善交通配套。項目鄰近東區走廊入口，基座公共運輸交匯處即將啟用，周邊提供逾40條巴士及小巴路線1 ，住戶可輕鬆往來太古、銅鑼灣、中環及旺角等核心地段，交通便利。隨着交通優勢逐步凸顯，項目客源亦由港島東擴展至鴨脷洲、黃竹坑、跑馬地、西半山及西區，並吸引部分九龍區買家入市。 「海德園」為住戶帶來優質生活體驗，項目地面層連接超過43,000方呎的戶外休憩空間，會所「CLUB HEADLAND」更提供約30項頂級室內及室外設施。項目第1期入伙後首兩年，住戶可享用往返杏花邨港鐵站的免費專車接送服務。

隨着項目第1期現樓及「CLUB HEADLAND」即將落成，自住買家可享「即買即住」的便利，投資者亦可把握「即買即收租」的優勢。港島東區租賃需求穩定，加上區內新供應有限，市場對項目租務前景普遍看好。近期本行已接獲多組預租查詢，不少租客提前物色單位，可預計項目租務承接力不俗，租金回報預期最少達4厘，預計後續成交將保持活躍。 「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。