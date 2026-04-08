熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Apr-08 12:20
更新：2026-Apr-08 12:20

海德園累售近200伙 吸金近18億 中原地產勇奪42%市佔率｜柴灣新盤

分享：
IMG 5122

太古地產住宅部總經理李愷淇及太古地產住宅營業總監趙恩恩聯同中原地產住宅部總裁陳永傑、中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強，以及逾300名中原精英齊聚一堂。

adblk4

隨着樓市全面復甦，一手市場百花齊放。太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」憑藉優越品質備受追捧，迄今已售出近200伙，總銷售額近18億元。其中，今年2月至3月銷售步伐明顯加快，兩個月內錄得近百宗成交，中原地產團隊憑藉深耕區內的多年經驗及專業服務，截至本月2日，成功取得42%的市場佔有率，獲發展商確認為項目開售迄今銷售總冠軍，實力斐然。

中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強表示，本港一手住宅市場交投持續暢旺，3月錄得逾2,300宗一手成交，今年首季一手成交更超越6,100宗，創下2013年一手新例實施以來、13年首季新高紀錄，反映市場購買力穩步釋放。

adblk5

何偉強指，「海德園」近期銷情升溫，主要受惠於具吸引力的定價及完善交通配套。項目鄰近東區走廊入口，基座公共運輸交匯處即將啟用，周邊提供逾40條巴士及小巴路線1 ，住戶可輕鬆往來太古、銅鑼灣、中環及旺角等核心地段，交通便利。隨着交通優勢逐步凸顯，項目客源亦由港島東擴展至鴨脷洲、黃竹坑、跑馬地、西半山及西區，並吸引部分九龍區買家入市。

「海德園」為住戶帶來優質生活體驗，項目地面層連接超過43,000方呎的戶外休憩空間，會所「CLUB HEADLAND」更提供約30項頂級室內及室外設施。項目第1期入伙後首兩年，住戶可享用往返杏花邨港鐵站的免費專車接送服務。

adblk6

隨着項目第1期現樓及「CLUB HEADLAND」即將落成，自住買家可享「即買即住」的便利，投資者亦可把握「即買即收租」的優勢。港島東區租賃需求穩定，加上區內新供應有限，市場對項目租務前景普遍看好。近期本行已接獲多組預租查詢，不少租客提前物色單位，可預計項目租務承接力不俗，租金回報預期最少達4厘，預計後續成交將保持活躍。

「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。

adblk7

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務