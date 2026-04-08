中環盈置大廈全層分拆招租 意向平均呎租約70元｜商廈市況

本港金融行業發展一日千里，加上本港資金自由進出優勢亦利好金融相關行業的發展前景，為本港寫字樓市場提供新的租務需求。中環核心商業區受惠於優越的地理位置，區內甲廈深受市場追捧，新近有業主特意重新規劃旗下的中環盈置大廈全層樓面，並分拆為6個中小型單位推出市場招租，意向平均呎租約70元，月租由8.2萬元起。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次招租物業位於中環干諾道中41號盈置大廈6樓，全層面積約9,971方呎。業主現重新規劃物業為6個中小型單位，可出租面積由約1,181至2,320方呎不等，叫租價為每方呎約70元，涉及月租約82,670元至約162,400元不等。
謝立生稱，是次招租單位間隔方正，以無柱或少柱位設計，大幅提升空間實用度。大廈外牆採用玻璃幕牆，採光明亮，部分單位更可享維港景緻，地下大堂則選用大理石與優質石材打造，挑空設計更顯高雅矜貴，適合金融、財務、會計、家族辦公室相關行業進駐。
長期深受本地及國際知名企業青睞
謝立生續稱，盈置大廈位處中環核心商業區，坐擁完善商務配套與全方位交通網絡。該廈毗鄰五星級酒店、知名餐廳及各大銀行，大廈內亦有香港銀行家會所、米芝蓮二星餐廳營致會館等精緻餐飲，為進駐企業提供頂尖的商業支援之餘，更能提升企業的商務社交形象。交通配套方面，大廈連接中區行人天橋系統，租戶及訪客可免受風雨影響直達區內主要商業建築。此外，步行僅約3分鐘可達港鐵中環站及香港站，方便往返機場及港九各區；門外更設有巴士、電車及小巴站，並鄰近多條主要幹道，無論商務出行或日常通勤均相當便利。
謝立生指出，作為中環核心區優質甲廈，盈置大廈長期深受本地及國際知名企業青睞，現有租戶涵蓋航空、金融及商務服務等多個行業，當中包括阿聯酋航空、樂天證券、香港金融發展局、德事商務中心(TEC)等。就租金水平而言，謝氏認為，是次業主叫價較附近甲廈放租單位更具競爭優勢。翻查資料，鄰近皇后大道中萬宜大廈叫租價為每平方呎約92元，而中國農業銀行大廈則約75元，而是次招租單位的意向呎租約70元，屬市場吸引水平，相信可獲有意進駐中環核心區的企業垂青。