中環盈置大廈全層分拆招租 意向平均呎租約70元｜商廈市況

盈置大廈長期深受本地及國際知名企業青睞，現有租戶涵蓋航空、金融及商務服務等多個行業。(代理提供)

本港金融行業發展一日千里，加上本港資金自由進出優勢亦利好金融相關行業的發展前景，為本港寫字樓市場提供新的租務需求。中環核心商業區受惠於優越的地理位置，區內甲廈深受市場追捧，新近有業主特意重新規劃旗下的中環盈置大廈全層樓面，並分拆為6個中小型單位推出市場招租，意向平均呎租約70元，月租由8.2萬元起。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次招租物業位於中環干諾道中41號盈置大廈6樓，全層面積約9,971方呎。業主現重新規劃物業為6個中小型單位，可出租面積由約1,181至2,320方呎不等，叫租價為每方呎約70元，涉及月租約82,670元至約162,400元不等。