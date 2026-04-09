利嘉閣工商舖：3月買賣錄「兩連升」兼創8個月高 商廈漲幅最突出

利嘉閣(工商舖)統計顯示，3月份三大範疇物業登記量錄得全線上升，當中以商廈逾兩成的升幅最大，工廈也升近16%，店舖則微升7%。(資料圖片)

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，反映農曆新春淡月市況的3月份登記量都能錄得理想升幅，在在顯示今年工商舖市道可望進一步回暖。據土地註冊處初步臨時數字，2026年3月全港共錄得416宗工商舖物業買賣登記，較2月份的363宗升14.6%，為近8個月來最旺。至於月內登記總值錄得61.24億元，按月大升近1.33倍，主因月內有大額的商廈登記所拉動。3月份三大範疇物業登記量錄得全線上升，當中以商廈逾兩成的升幅最大，工廈也升近16%，店舖則微升7%。

工廈登記 225 宗 近 14 個月最旺

利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈買賣登記量升勢持續，已連升了4個月，為8個月來首度重越200宗以上。數據顯示，3月份工廈買賣登記錄225宗，創近14個月以來最多，按月升近16%；月內工廈登記佔比錄54.1%，較2月份的53.4%按月升0.7個百分點。至於3月份工廈登記總值錄得14.78億元，按月大升27.1%，為今年以來新高，月內平均每宗均價約657萬元。

商廈買賣 85 宗升 21% 登記總值激增 4.6 倍

商廈買賣方面，黃應年稱，登記量在反覆中靠穩，按月升逾兩成。今年3月份全月商廈買賣登記量錄得85宗，較2月份的70宗反彈21.4%或15宗，逐漸整固回穩。至於3月份商廈買賣登記總值則激增近4.6倍，勁錄34.17億元，創近3個月最多，主因月內有數宗億元計的大額商廈登記所刺激。