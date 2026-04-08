瑜一．天海標售2伙套現6360萬 頂層特色三房戶「雙破頂」沽｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IA期「瑜一．天海」現樓銷情熾熱，今日（8日）以招標形式售出2伙單位，單日套現約6,360萬元，其中包括1伙頂層特色三房大宅，招標成交價及成交呎價皆創項目期數新高。
雙破頂招標成交單位為第2B座29樓A室，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積1,145方呎，連862方呎天台，設有內置樓梯，成交價4,777萬元，成交呎價約41,721元。單位擁西九方向優質景觀，可眺望西九龍海景及多個地標建築，及享開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致。
另一成交單位為第1A座2樓B室，屬兩房連儲物室間隔，實用面積591方呎，成交價1,582.99萬元，成交呎價約26,785元。前排向維港單位已累售86伙，涉資逾20.8億元，平均成交呎價約32,800元。
華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目於上周推出全新銷售安排，當中包括2伙天台及2伙平台特色戶應市，於復活節期間吸引錄得逾五百組客戶參觀。並於不足一周內旋即獲得買家投標洽購，反映項目質素及獨特性備受市場追棒。現時「瑜一‧天海」同類型的連天台色單位僅餘最後一伙，單位為第2B座29樓D室，相信準買家會積極把握入市機會。
「瑜一」系列累計售出715伙，總銷售金額逾121億元。