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出版：2026-Apr-08 18:45
更新：2026-Apr-08 18:45

恒基(二)部旗下新盤單日沽3伙 套現7441萬｜一手成交

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恒基(二)部旗下新盤單日沽3伙 套現7441萬｜一手成交

天瀧自現樓後累售228伙，連車位套現約92.1億元。

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恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，部門旗下項目今日(8日)暫售出4伙，套現逾7,441萬元。

啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「天瀧」，自推出以來反應熱烈，一直備受追捧，最新售出52B室，實用面積1,382方呎，成交價4,877萬元，成交呎價35,289元。

「天瀧」自現樓後累售228伙，連車位套現約92.1億元。全盤累售283伙，連車位合共套現約115.7億元。

即睇啟德 PARK PENINSULA 天瀧最新資訊 (House730)

恒基(二)部旗下新盤單日沽3伙 套現7441萬｜一手成交

南首全盤至今累售277伙，佔全盤約88.5%，套現約14.6億元。

另外，位於九龍城的「南首」自推出以來深受市場追捧，有大手買家繼樓花期購入項目後，再度以逾1,267萬元購入項目現樓單位22B5室及23B5室，實用面積263方呎，成交價分別為630.33萬及637.29萬元，成交呎價23,96724,232元。

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「南首」自現樓後連沽14伙，套現約9,656萬元，全盤至今累售285伙，佔全盤約91%，套現約15.2億元。

即睇九龍城新盤南首最新資訊 (House730)

恒基(二)部旗下新盤單日沽3伙 套現7441萬｜一手成交

高爾夫．御苑累售535伙，佔全盤約91%，套現約72.8億元。

同系前臨粉嶺高爾夫球場的「高爾夫．御苑」前臨粉嶺高爾夫球場，亦深受市場歡迎，最新售出57A室，實用面積960方呎，成交價1,297萬元，成交呎價13,510元。

「高爾夫．御苑」累售535伙，佔全盤約91%，套現約72.8億元。

即睇上水高爾夫．御苑放盤 (House730)

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