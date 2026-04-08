恒基(二)部旗下新盤單日沽3伙 套現7441萬｜一手成交

啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「天瀧」，自推出以來反應熱烈，一直備受追捧，最新售出5座2樓B室，實用面積1,382方呎，成交價4,877萬元，成交呎價35,289元。

另外，位於九龍城的「南首」自推出以來深受市場追捧，有大手買家繼樓花期購入項目後，再度以逾1,267萬元購入項目現樓單位22樓B5室及23樓B5室，實用面積263方呎，成交價分別為630.33萬及637.29萬元，成交呎價23,967及24,232元。