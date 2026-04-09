不足三周賣出逾520伙 海瑅灣I周日開售261伙

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」推出不足三周售出523伙。發展商昨日上載全新銷售安排，落實本周日(12日)公開發售261伙，包括33伙一房及228伙兩房。扣除15%最高折扣優惠後，折實價572.56萬至949.62萬元，折實呎價15,335至19,613元。

信置執行董事田兆源表示，今批單位有不少為海景戶，而早前招標售出海景單位有117伙，平均呎價近2萬元，最高呎價達2.3萬元。