首岸僅設兩房及三房 最快下周開價｜紅磡新盤

由恒基地產(012)、希慎興業(0014)及帝國集團攜手打造，位於紅磡庇利街1號全新大型海濱住宅項目「首岸」，項目第1期及第3期（第2及第1 座）今天(9日)正式上載售樓說明書，分別提供360及288伙單位，設有兩房至三房戶型。預計關鍵日期為2027年8月31日，樓花約16個月。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，設於美麗華廣場一期的示範單位及售樓處經已完工，預計下周內開放予公眾參觀。首張價單最快下周上載，將不少於約130伙，預計4月推售。價格將參考同區重建項目及九龍新盤。

「首岸」第1期（第2座）合共提供360伙住宅單位，備有兩房至三房戶型，標準單位實用面積由339至642方呎。兩房標準單位實用面積由339至435方呎，共321伙，佔約89%；三房標準單位實用面積為642方呎，共22伙，佔約6%；另設17伙兩房至三房特色戶，佔比約5%，包括15伙平台特色戶，實用面積由301 至605方呎，連94至470方呎平台，天際特色戶佔 2 伙，實用面積為435(連141方呎天台)及642方呎(連257方呎天台)。 項目第3期（第1座）合共提供288伙住宅單位，備有兩房至三房多元化戶型，標準單位實用面積由338至708方呎。兩房標準單位實用面積則由338至436方呎，共207伙，佔約72%；三房標準單位實用面積則由610至708方呎，共67伙，佔約23%；另設14伙兩房至三房特色戶，佔比約5%，包括10伙平台特色戶，實用面積由301至669方呎，連84至228方呎平台，天際特色戶佔4伙，實用面積由436至708方呎 ，連155至496方呎天台。

恒基兆業地產代理地產策劃(一)部副總經理陳正表示，項目車位充裕，備有合共280個私家車車位，包括158個公共或商用停車位，以及122個住客及訪客停車位。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹表示，「首岸」由國際名師聯手打造，包括連續 15 年入選《Building Design》年度世界最大建築事務所100強名單的呂元祥建築師事務所、擁有逾 80 年設計經驗及屢獲殊榮的澳州建築事務所HASSELL、著名當代室內設計團隊RRIA Limited，以及園景設計大師 SCENIC LandscapeStudio 團隊，展現時尚都市的舒適及品味。基座商場有別於大型室內商場的設計，將締造一個貫通内外空間的型格購物、休閒、娛樂新體驗。單位開則及室內設計均照顧住客的實用需要及舒適體驗。項目住宅大樓以紐約秋天「New York State of Mind」為設計概念，外牆以赤陶橘色作點綴，活現秋日紅葉處處優雅浪漫的紐約建築風格 ，與基座商場互相呼應，貫徹整體設計和諧統一。

項目分4 期發展，4座住宅大樓環繞中庭花園及50米長露天泳池而建，加上期數標準住宅單位採用「三合一全視野露台」，將園林池景及開揚景致盡收眼底，亦令單位室外空間更加實用；此外，大部分大樓幕牆採用雙層中空玻璃設計，提升採光效果及隔熱保溫功能，更有效阻隔噪音。