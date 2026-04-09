啟德海灣2開價｜首推225伙 最平560萬 折實平均呎價23888元｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第2期「啟德海灣2」今日(9日)公布首張價單，涉及225伙，提供最高25%折扣優惠，折實售價由560萬元起，折實呎價由18,032元，折實平均呎價23,888元。
嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，首張價單涵蓋83伙一房、81伙兩房及61伙三房，實用面積介乎278至771方呎。扣除最高25%折扣優惠後，折實售價由560萬至2,929.8萬元，折實呎價介乎18,032元至38,000元。
嘉華國際銷售經理（香港地產）王鼎豪稱，入場單位為第1C座6樓G室，實用面積306方呎，一房間隔，折實售價560萬元，折實呎價18,301元。最低呎價單位為第1C座5樓E室，實用面積443方呎，兩房間隔，折實售價798.8萬元，折實呎價18,032元。
較3年前第1期首批高逾兩成
參考項目第1期於2023年10月公布首張價單共208伙，當時折實平均呎價19,798元，現時第2期首批高逾20%。尹紫薇指，今年首季樓市表現暢旺，首張價單若撇除海景單位，與第1期比實際加幅介乎約2%至3%。項目即日起開放示範單位供公眾預約參觀，短期內公布銷售安排。被問及同期有其他啟德跑道區新盤開賣，尹紫薇認為每個樓盤均各具特色，為準買家提供更多選擇，屬良性競爭，對項目銷情不太擔心。
「啟德海灣」第2期提供1,121伙，間隔由開放式至三房，實用面積由258至771方呎。預計關鍵日期為今年6月30日。