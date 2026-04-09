啟德海灣2開價｜首推225伙 最平560萬 折實平均呎價23888元｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第2期「啟德海灣2」今日(9日)公布首張價單，涉及225伙，提供最高25%折扣優惠，折實售價由560萬元起，折實呎價由18,032元，折實平均呎價23,888元。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，首張價單涵蓋83伙一房、81伙兩房及61伙三房，實用面積介乎278至771方呎。扣除最高25%折扣優惠後，折實售價由560萬至2,929.8萬元，折實呎價介乎18,032元至38,000元。

嘉華國際銷售經理（香港地產）王鼎豪稱，入場單位為第1C座6樓G室，實用面積306方呎，一房間隔，折實售價560萬元，折實呎價18,301元。最低呎價單位為第1C座5樓E室，實用面積443方呎，兩房間隔，折實售價798.8萬元，折實呎價18,032元。