柏傲莊III更新價單推50伙 入場價745萬｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」繼昨日(8日)上載銷售安排，推出98伙三房及四房招標，今日(9日)最新上載重推後首張價單，更新50伙單位的售價，以最高折扣20%計算，折實售價由745.8萬元起，折實呎價由19,597元起。折實平均呎價21,344元，對比2021年首張價單的19,999元，有約6.7%升幅。

價單1A號中50伙更新售價的單位，包括11伙一房戶、25伙兩房戶及14伙三房戶，實用面積310至814方呎，價單定價932.3萬至2,210.4萬元，價單呎價24,498至32,261元，折實售價745.8萬 至 1,768.3萬元，折實呎價19,597至25,806元。以最高折扣20%計算，折實最低售價單位為第8座(8A)12樓E室, 實用面積310方呎,一房間隔，折實售價745.8萬元，折實呎價24,058元；折實最低呎價單位為第8座(8B)8樓C室, 實用面積814方呎, 三房一套+儲物室間隔，折實售價1,595.2萬元，折實呎價19,597元。