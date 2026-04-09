首岸第1及3期齊上樓書 兩座涉648伙 主打兩房戶｜紅磡新盤

由恒基地產(012)、希慎興業(0014)及帝國集團攜手打造，位於紅磡庇利街1號全新大型海濱住宅項目「首岸」，項目第1期及第3期（第2及第1座）今天(9日)正式上載售樓說明書，分別提供360及288伙單位，設有兩房至三房戶型。預計關鍵日期為2027年8月31日，樓花約16個月。

第1期（第2座）合共提供360伙住宅單位，備有兩房至三房戶型，標準單位實用面積由339至642方呎。兩房標準單位實用面積由339至435方呎，共321伙，佔約89%；三房標準單位實用面積為642方呎，共22伙，佔約6%；另設17伙兩房至三房特色戶，佔比約5%，包括15伙平台特色戶，實用面積由301至605方呎，連94至470方呎平台，天際特色戶佔2伙，實用面積為435(連141方呎天台)及642方呎(連257方呎天台)。

實用面積最細單位為3樓J至N室，兩房間隔，實用面積301方呎，連102至104方呎平台；實用面積最大單位為全部樓層A室，三房一套間隔，實用面積642方呎，其中30樓A室連257方呎平台。

第3期（第1座）合共提供288伙住宅單位，備有兩房至三房多元化戶型，標準單位實用面積由338至708方呎。兩房標準單位實用面積則由338至436方呎，共207伙，佔約72%；三房標準單位實用面積則由610至708方呎，共67伙，佔約23%；另設14伙兩房至三房特色戶，佔比約5%，包括10伙平台特色戶，實用面積由301至669方呎，連84至228方呎平台，天際特色戶佔4伙，實用面積由436至708方呎，連155至496方呎天台。

實用面積最細單位為3樓H至L室，兩房間隔，實用面積301方呎，連84至85方呎平台；實用面積最大單位為全部樓層A室，三房一套間隔，實用面積708方呎，其中30樓A室連496方呎平台。

項目設有合共280個私家車車位，包括158個公共或商用停車位，以及122個住客及訪客停車位。