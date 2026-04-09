柏傲莊III更新價單 利嘉閣鄭健糧：價單對比二手折讓一成以上｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」繼昨日(8日)上載銷售安排，推出98伙三房及四房招標，今日(9日)最新上載重推後首張價單，更新50伙單位的售價，以最高折扣20%計算，折實售價由745.8萬元起，折實呎價由19,597元起，折實平均呎價21,344元。
利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，「柏傲莊III」更新價單後，折實後由745.8萬元起，折實呎價由19,597元起；相比起「柏傲莊」3月份的二手成交呎價仍有約10%以上的折讓。相信該批單位對於投資者及用家都具吸引力。
至於發展商在價單特別引入的「業主提名優惠」，凡透過招標購入四房單位的買家，可獲提名權，提名指定關係人購買價單單位時可享額外1%折扣。此舉有助吸引不少原本考慮三房單位的客人轉而選擇四房單位，進一步提升四房單位的市場吸引力。
鄭健糧續指出，春節後一手市場持續暢旺，尤其中東戰爭令市場憧憬資金湧入樓市，置業者進一步加快入市步伐。預期4月份樓市仍以新盤為主導。
「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。