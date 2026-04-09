柏傲莊III更新價單 利嘉閣鄭健糧：價單對比二手折讓一成以上｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」繼昨日(8日)上載銷售安排，推出98伙三房及四房招標，今日(9日)最新上載重推後首張價單，更新50伙單位的售價，以最高折扣20%計算，折實售價由745.8萬元起，折實呎價由19,597元起，折實平均呎價21,344元。

利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，「柏傲莊III」更新價單後，折實後由745.8萬元起，折實呎價由19,597元起；相比起「柏傲莊」3月份的二手成交呎價仍有約10%以上的折讓。相信該批單位對於投資者及用家都具吸引力。