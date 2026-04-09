翠雅山首錄成交 四房逾3000萬售出 呎價1.62萬｜九龍豪宅

由大生銀行馬氏家族旗下大銀地產發展、位於長沙灣大埔道383號現樓豪宅「翠雅山」新近由利嘉閣地產促成市場首宗成交，為2座低層6號單位，實用面積約1,880方呎，採四房間隔，成交價約3,045.6萬元，折合實用面積呎價約16,200元。 利嘉閣地產紅磡九豪區營業董事林高慧稱，中東局勢緊張，令更多外資流入本港，尋找更安全及穩健的投資，而本港的房地產絕對會是資金追捧的目標。其中，位處九龍半山的「翠雅山」，環抱翠綠山巒，俯覽繁華美景，交通地利與私隱度兼備。項目僅提供35伙，以三房、四房大單位為主，大部分單位設有大露台，可享開揚景致，且已屆現樓，享「即買即住」或「即買即租」的雙重優勢，加上發展商用心打造，項目用料講究，每個裝修單位均配置頂級家電，包括美國Sub Zero雪櫃、意大利Arclinea廚櫃、德國Gaggenau爐具、德國Miele洗衣機等，而度假式住客會所更特設總長度達19米泳池連Jacuzzi、型格宴會廳連私人廚房、健身室及桑拿室等。

林高慧續稱，本港樓市受息口回落、經濟加快復甦、人才及資金源源不絕來港等因素帶動，自去年開始回暖，交投持續活躍。其中，豪宅物業成交是市場焦點所在；是次「翠雅山」響頭炮，反映優質的房地產項目絕對是有價有市。

大銀地產總經理朱偉雄表示，恭喜首名買家以「開心價」實用呎價約16,200元買入心水單位，考慮到九龍半山相近面積新樓大單位最新實呎價達28,000元，突顯出「翠雅山」實屬九龍半山性價比之選，餘下精選3個珍罕單位繼續促銷回應市場需求，涵蓋四房戶型及複式大宅。 其中第2座單位3，實用面積約2,496方呎，屬四房四廁設計，為複式大戶，單位自成一角，盡享恬靜高私隱度的居住環境，而另一大特色為特大前庭，長達60呎，面積約517方呎，採用雙層玻璃趟摺門連接客飯廳以及廚房，增加單位可塑性和空間感，讓住戶兼享室內外生活空間，而同層亦設有停車場，令此特色單位倍添優勢便利住戶。

至於第2座單位5，實用面積分別約1,866方呎，同屬四房設計。單位坐北向南，享寧靜舒適生活環境，巨型客飯廳連接特大露台，住客可飽覽度假式園林泳池景致，而信步即到同層停車場亦是一大賣點。 另外第2座單位10，實用面積約1,535方呎，屬兩房設計。單位是全港罕見「車位直達門前」概念，尊享車位直入單位，住戶可以輕鬆由單位大廳推門信步即達停車場。 「翠雅山」位於長沙灣大埔道383號，由3座住宅大廈組成，提供35伙，單位實用面積介乎1,352至2,496方呎，戶型涵蓋一房至四房。