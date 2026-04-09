中原CCL按年低位回升12.59% 呎價萬元或以下成份屋苑大減逾五成｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓價自2025年5月低位回升，最新CCL報152.17點，較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位上升12.59%。在143個CCL成份屋苑中，有134個(即93.7%)屋苑2026年3月底的調整實用呎價比2025年5月低位錄得上升。呎價分佈方面，兩個時段屋苑數目最多均為1至1.5萬元，今年跌4.3%，但仍錄66個。1萬元或以下數目原有31個屬呎價類別次高，惟2026年3月大幅縮減51.6%至15個，成各類別中最少，四區皆跌，其中港九市區更跌至零個。1.5至2萬元及2萬元以上數目均有增加，分別上升33.3%及62.5%，當中九龍2萬元以上數目急增1.25倍。樓價持續回升下，料1.5萬元或以下成份屋苑今年將進一步減少，而1.5萬元以上則上升。

31 個屋苑呎價較低位升逾 15% 碧瑤灣呎價錄 36.1% 升幅 2026年3月底有31個屋苑呎價較低位升逾15%，高於同期CCL的12.59%升幅，明顯優於大市。選取這31個屋苑計，2025年5月呎價原屬於1至1.5萬元有20個，為四個呎價類別中最多，港島7個，九龍5個，新界東6個，新界西2個，市區屋苑佔六成。隨著樓價回升，今年3月有9個呎價向上升一級至1.5至2萬元，港島4個，九龍3個，新界東2個，包括碧瑤灣、嘉輝花園、和富中心、翔龍灣、御龍山、名城、深灣軒、昇悅居及海濱南岸，當中以碧瑤灣呎價升幅最高，升36.1%。

采葉庭呎價按年大升 23% 去年5月呎價原是1.5至2萬元屋苑有7個，全部為市區屋苑，九龍4個，港島3個。今年3月有5個呎價進一步升至2萬以上，九龍3個，港島2個，包括泓都、維港灣、港景峰、聚賢居及栢景灣/帝栢海灣，泓都呎價升17.9%最顯著。去年5月呎價原是1萬或以下屋苑僅2個，皆為新界西屋苑，分別是采葉庭及麗城花園，采葉庭呎價升23.0%，致今年3月類別升上1至1.5萬元。而2025年5月呎價原是2萬以上有2個，皆為港島屋苑，分別是貝沙灣及囍匯，呎價升18.8%及15.5%，類別不變。

雍景臺呎價跌 6.3% 另外，2026年3月底有24個屋苑呎價較低位上升不足4%或甚至下跌，表現於遜大市。以這24個屋苑計，今年3月所有屋苑呎價類別與2025年5月相同，維持不變。呎價屬1至1.5萬元有11個最多，新界東8個，港島2個，九龍1個，當中新界東皇府山、御皇庭及海典灣呎價錄得跌幅，分別跌3.3%、1.8%及0.5%。呎價屬1.5至2萬元有5個，港島3個，九龍2個，其中港島豪宅雍景臺及會展中心會景閣呎價跌6.3%及0.1%。呎價屬2萬以上有5個，港島4個，九龍1個，當中4個為豪宅屋苑，陽明山莊及帝景園呎價跌5.5%及0.6%。而呎價屬1萬或以下有3個，全部為新界屋苑，新界西2個，新界東1個，新界西華景山莊及蝶翠峰呎價跌3.5%及1.1%。