藍籌屋苑連錄短線獲利成交！太古城2年速賺逾「1球」 美孚新邨升值28%｜二手市況

據了解，原業主於2024年4月以755萬元購入單位，持貨約2年，是次轉售帳面獲利123萬元，物業期內升值約16.3%。資料顯示，太古城位於太古灣道，1976年入伙，分為9期共有61座，提供12,696個單位。

中原地產太古城齊宮閣分行高級資深區域營業經理王秀芬表示，分行最新促成太古城天山閣高層F室成交，單位實用面積約536方呎，採兩房間隔，望內園景，獲用家以878萬元承接，呎價約16,381元。

樓市氣氛回暖，二手短線轉售獲利情況持續出現，藍籌屋苑鰂魚涌太古城及荔枝角美孚新邨各錄相關成交，業主同樣持貨2年後賣出，均賺超過100萬元離場。

換樓客 788 萬購美孚新邨兩房

利嘉閣地產西九龍Belgravia Place分行聯席董事張國峰稱，該行客戶經理林訓斌及西九龍分行客戶董事曾祖其近期促成美孚新邨8期百老匯街114號中層C室成交，單位實用面積約671方呎，採兩房間隔，坐向東北，外望開揚清靜內街景。

張國峰透露，新買家為外區家庭換樓客，為小朋友升學而計劃遷區，早前透過利嘉閣真盤源平台搵樓，經代理介紹上址放盤。單位原開價790萬元放售，買家視察後，滿意單位坐向及間隔，有見現時市況暢旺，擔心遲買會貴，隨即洽購，並議價至凌晨，終以788萬元合理價成交，呎價約11,744元。