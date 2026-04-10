利嘉閣：50指標屋苑上周買賣按周跌23% 近四周最少｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周二手市場多面受敵，包括連日相繼有大型新盤首輪推售及另一新盤次輪出擊，加上踏入長假期，令入市意欲漸降，導致指標屋苑交投出現較顯著放緩。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（30/3—5/4）共錄103宗買賣個案，較前周（23/3—29/3）的133宗減少23%，為近四周最少，惟仍連續六周處於一百宗以上水平。
三區交投量全線向下
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線向下，當中以港島區的減幅較明顯，該區8個指標屋苑上周共錄15宗買賣，較前周的23宗減少35%，其中杏花邨交投量由前周的6宗，減少67%至上周的2宗；鯉景灣、嘉亨灣及藍灣半島期內暫未聞成交，齊齊「捧蛋」。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄45宗買賣，較前周的63宗減少29%，其中名城及錦繡花園各錄1宗成交，分別按周減少75%及80%；愉景新城交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；沙田第一城、灝景灣及藍天海岸分別錄得3宗、1宗及1宗買賣，按周各自減少50%；麗城花園成交量由前周的5宗，減少40%至上周的3宗；碧堤半島及柏慧豪園交投量各自按周減少33%，分別錄得2宗成交。
「零成交」屋苑按周增1倍
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄43宗交投，較前周的47宗減少9%，當中新都城交投量由前周的6宗，減少83%至上周的1宗；淘大花園及泓景臺分別僅錄1宗買賣，按周各自減少50%及67%；黃埔花園成交量由前周的7宗，減少29%至上周的5宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有12個屋苑錄得「零成交」，較前周的6個增加1倍，當中港島區及新界區各佔3個及4個屋苑，九龍區則佔5個。
陳海潮：復活節假期影響及新盤搶去焦點
陳海潮指出，上周初開始，大部分學校已放復活節假期，亦有家長客自製超長假外遊，加上有一手新盤搶去焦點，故令二手市場較為失色；惟在強勁競爭及長假環境下，指標屋苑尚能有百宗成交，已算十分理想。由於本周一及二仍為假期，不少市民外遊未返，故本周實際交易日同樣較少，因此預料50指標屋苑成交量將維持在約百宗上下的水平窄幅波動。