利嘉閣：50指標屋苑上周買賣按周跌23% 近四周最少｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周二手市場多面受敵，包括連日相繼有大型新盤首輪推售及另一新盤次輪出擊，加上踏入長假期，令入市意欲漸降，導致指標屋苑交投出現較顯著放緩。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（30/3—5/4）共錄103宗買賣個案，較前周（23/3—29/3）的133宗減少23%，為近四周最少，惟仍連續六周處於一百宗以上水平。

三區交投量全線向下

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線向下，當中以港島區的減幅較明顯，該區8個指標屋苑上周共錄15宗買賣，較前周的23宗減少35%，其中杏花邨交投量由前周的6宗，減少67%至上周的2宗；鯉景灣、嘉亨灣及藍灣半島期內暫未聞成交，齊齊「捧蛋」。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄45宗買賣，較前周的63宗減少29%，其中名城及錦繡花園各錄1宗成交，分別按周減少75%及80%；愉景新城交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；沙田第一城、灝景灣及藍天海岸分別錄得3宗、1宗及1宗買賣，按周各自減少50%；麗城花園成交量由前周的5宗，減少40%至上周的3宗；碧堤半島及柏慧豪園交投量各自按周減少33%，分別錄得2宗成交。