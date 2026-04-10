海外樓市｜留港賺錢取外國居權！ 盤點「零移民監」黃金簽證 最平50萬有找

過去不少香港人移民英國、加拿大及澳洲等移民熱點，然而不少高淨值人士更希望保留香港的高收入及資產之餘，擁有一個「Plan B」海外居留權已成為資產配置及生活規劃的新常態。傳統的移民路線往往需要漫長的「坐移民監」，但黃金簽證(Golden Visa)的出現，正為那些不想放棄香港現有事業、生活節奏及低稅務優勢，卻又希望將外國居留卡「袋住先」的人士而設。

撰文：Wendy全球樓行

目前全球仍有不少黃金簽證項目允許投資者在「零居留」或「極低居留日數」的情況下維持當地身份，如果目標是希望獲得歐洲申根區(涉及歐洲29個國家)的通行便利，希臘為首選的黃金簽證國家。申請人只須親身飛往當地一次並進行生物特徵識別及打指模，之後便毋須再踏足希臘，即可維持居留權。該簽證「毋須居住」、「無移民監」，適合想以低成本取得歐盟身份的人士，更允許全家三代移民。