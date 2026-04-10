海景戶佔近五成 啟德海灣2 首推225伙 一房560萬起

樓市暢旺，發展商積極推盤，焦點戰場啟德再有新供應。嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第2期公布首張價單共225伙，扣除最高25%折扣優惠，最平560萬元起，折實平均呎價23,888元。撇除今批佔近五成海景戶，實際加價2%至3％。
嘉華國際發展及租務總監(香港地產)尹紫薇稱，項目首張價單涵蓋83伙一房、81伙兩房及61伙三房，實用面積278至771方呎。扣除最高25%折扣優惠後，折實價560萬至2,929.8萬元，折實呎價18,032至38,000元。入場單位為1C座6樓G室一房，實用面積306方呎，折實呎價18,301元。
6月底入伙 屬超短樓花期
翻查資料，項目1期於2023年10月首推208伙，當時折實平均呎價19,798元，相隔約兩年半，現時2期首批高逾20%。尹紫薇認為，今年首季樓市表現暢旺，首張價單若撇除海景單位，定價則較1期去年底加推時提價約2%至3%。項目預計6月底入伙，屬超短樓花期，示範單位供即日開放預約參觀，短期內公布銷售安排。
柏傲莊III更新50伙價單 折實最平745萬
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站「柏傲莊III」逾4年前曾因牆身底座出現混凝土強度未達標而須拆卸重建，其後錄得多宗取消交易個案。該盤昨公布重建後首張更新價單共50伙，包括11伙一房、25伙兩房及14伙三房，實用面積310至814方呎。扣除最高折扣20%後，折實價745.8萬至1,768.3萬元，折實呎價19,597至25,806元。入場單位為8座(8A)12樓E室一房，實用面積310方呎，折實價745.8萬元，折實呎價24,058元。
今批50伙折實平均呎價21,344元，較項目2021年5月首批19,999元高6.7%，惟對比同年6月的4號價單24,858元低14.1%。新世界發展營業及市務部總監何家欣指，相比項目第1及2期近月二手成交呎價有約5%折讓，今期景觀較首兩期更優勝。是次特設「尊貴業主提名優惠」，於招標時買四房一套大宅或四房雙套大宅，前者可提名一位指定親屬，後者可提名兩位，被提名人於價單認購單位時可享額外1%折扣優惠。