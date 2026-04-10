海景戶佔近五成 啟德海灣2 首推225伙 一房560萬起

樓市暢旺，發展商積極推盤，焦點戰場啟德再有新供應。嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第2期公布首張價單共225伙，扣除最高25%折扣優惠，最平560萬元起，折實平均呎價23,888元。撇除今批佔近五成海景戶，實際加價2%至3％。

嘉華國際發展及租務總監(香港地產)尹紫薇稱，項目首張價單涵蓋83伙一房、81伙兩房及61伙三房，實用面積278至771方呎。扣除最高25%折扣優惠後，折實價560萬至2,929.8萬元，折實呎價18,032至38,000元。入場單位為1C座6樓G室一房，實用面積306方呎，折實呎價18,301元。