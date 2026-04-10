中原地產為柏傲莊III買家設置業禮遇 送港鐵乘車優惠 總值逾21萬｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」昨天(9日)更新價單推出50伙，折實入場價745.8萬元起，即時搶盡市場焦點。中原地產配合項目的銷售部署，特意為買家提供專屬置業禮遇。由即日起至今年4月30日，凡經該行入票購入「柏傲莊III」一手單位的首20名買家，可獲贈價值10,888元「港鐵乘車優惠」置業禮遇，總值約218,000元。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，「柏傲莊III」坐落於大圍站上蓋，盡享核心地段的優越地利，交通及生活便利，大圍站屬超級交匯站，瞬間連接港九新界以及大灣區與內地各大城市，加上已屆現樓，可即買即住，或即買即租，優勢及吸引力不言而喻。發展商昨天更新50伙單位的價單，價錢較前兩期現時二手價平均約有10%折讓，極具吸引力，定可吸引不同類型買家，預計用家及投資客比例各佔一半，包括不少內地買家。項目1期及2期的租務十分暢旺，租金表現硬淨，料第3期入伙後呎租可達65元至70元水平，租金回報有望達近4厘水平。踏入第二季，樓市氣氛持續樂觀，買家積極入市，長假期後市況快速回復暢旺。隨著「柏傲莊III」最新價單訂價吸引，相信會掀起搶購潮，預計首輪開售可即日沽清，進一步帶動整體樓市氣氛向好。