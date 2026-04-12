雅盈峰近5000萬標售平台特色戶 僅餘最後1伙明日推售｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」，今日(12日)錄得好消息，以招標形式售出1伙平台特色戶，套現近5千萬元。

是次售出的單位為2樓A室，屬三房一套連工作間及私人平台間隔，實用面積1,055方呎，外連414方呎私人平台，成交價4,715.85萬元，呎價44,700元。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，是次買家表示，因鍾情中半山傳統豪宅地段，既可坐擁核心商業區的繁盛脈搏，同時享受靜謐尊尚的居住環境，故一直積極物色同區優質住宅項目。而「雅盈峰」作為區內罕有的全新發展項目，不僅承襲傳統豪宅地段的完善配套，更融入現代化設計與規劃，極具吸引力。項目同時提供區內罕有的平台特色戶，單位設有414方呎私人平台，屬極為罕貴的戶外生活空間，為住戶帶來更多生活可能性，在同區豪宅市場中實屬難得，遂即拍板購入。