柏傲莊III更新價單後首周末兩日錄近5000參觀人次 短期內料加推｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，公布價單後首個周末人流明顯增加，兩日累計錄近5,000參觀人次，現樓人頭湧湧，氣氛熱鬧。特意安排兩節參觀時段，首先下午2時半至4時半為三、四房臨河大宅參觀時段，接著下午4時半起為內園單位參觀時段 ，實施分流疏導，令整個現樓參觀流程有序及順暢。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，參觀客人不少為一家大小的家庭客，來自香港、九龍及新界各區，鍾情柏傲莊為處港鐵站雙綫交匯上蓋，基座設港鐵大型商場，生活所需一應俱全，並以臨河三、四房大宅最為受歡迎。參觀客人當中約八成為本地客，其餘為港漂及專才家庭，反映項目剛性需求強勁。