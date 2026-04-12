首岸首開示範單位 會所Club Vic連園林佔地逾5萬呎｜紅磡新盤

由恒基地產(012)、希慎興業(0014)及帝國集團攜手打造，位於紅磡庇利街1號全新大型海濱住宅項目「首岸」，項目首度開放示範單位予傳媒參觀，其會所「Club Vic」的設計理念及設施亦首度曝光，以「New York State of Mind」為設計概念，展現紐約溫暖優雅的建築風格，提供逾35項多元化的設施，滿足不同住戶的需要。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」第1期及第3期已上載售樓說明書，吸引不少準買家及投資者關注及青睞，接獲不少查詢。今天率先開放項目示範單位予傳媒參觀，設3伙無改動示範單位，預計短期內開放予公眾參觀及公布首張價單。項目售樓處及示範單位由著名室內設計事務所Moty’s Design負責，而項目的會連園林空間則由頂尖室内設計師團隊RRIA及園景設計師團隊SCENIC Landscape Studio聯手打造，大樓設計由享譽盛名的呂元祥建築師事務所負責。
室內設計事務所Moty’s Design創辦人兼設計總監羅志雄表示，是次開放的3伙無改動示範單位，戶型多元化，分別為第1座22樓B室三房一套連梗廚間隔3、第1座22樓C室兩房連儲物房間隔，以及第2座22樓K室兩房間隔3。單位設三合一全視野露台，大大提高採光度，亦將空間延伸至戶外，層與層之間的高度約3.25米，更顯開揚寬敞。其中第1座22樓B室無改動連裝修示範單位，實用面積610方呎，設計師透過層次豐富的紋理及工藝細節，打造高雅並富有藝術氛圍的生活空間。
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹表示，「Club Vic」連園林空間，佔地面積逾5萬方呎，由享譽盛名的頂尖室内設計師團隊RRIA及園景設計師團隊SCENIC Landscape Studio聯手打造，以「New York State of Mind」為設計概念，活現溫暖而優雅的紐約建築風格。園林空間精選四季常開的花卉，盡顯都會和諧美學。「Club Vic」分為6大主題區域，包括以運動健身爲主的水韻樂動區、爲兒童而設的森林童夢區、放鬆身心的靜樂區、提供寵物護理的萌寵區、適合聚會的的盛宴區，及主打娛樂休閑的動樂繽紛區，提供逾35項動靜皆宜的設施，滿足不同住戶的需要。
水韻樂動區設50米長的戶外露天「澄天池」 連室內按摩池，以及設7大訓練區域的多功能健身空間「動能館」，打造全天候訓練場景。森林童夢區設有以樹屋為主題的「小小探險家樂園」及自然生態花園「植香園」，為小朋友打造親近自然、盡情伸展玩樂的小天地。靜樂區設有鋼琴室、閲讀角等。萌寵區設有「寵護坊」自助寵物護理服務，配備專業護理式的寵物吹風機及沖洗設施。盛宴區設3間全玻璃幕牆設計的宴會廳，外連半戶外燒烤天地，配置薄餅烤箱，住戶可與親友享受美食與歡樂時光。動樂繽紛區則提供各種玩樂休閒設施，包括室內匹克球練習場「齊拍拍」、「乒乓坊」、「繪樂閣」、提供棋類遊戲的「繽紛弈趣」等。不論是做運動或是享受家庭樂，都能感受到舒適寧謐的愜意生活空間。