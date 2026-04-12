首岸首開示範單位 會所Club Vic連園林佔地逾5萬呎｜紅磡新盤

(圖右二) 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝，(圖左)恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹，以及(右一)室內設計事務所Moty’s Design創辦人兼設計總監羅志雄。

由恒基地產(012)、希慎興業(0014)及帝國集團攜手打造，位於紅磡庇利街1號全新大型海濱住宅項目「首岸」，項目首度開放示範單位予傳媒參觀，其會所「Club Vic」的設計理念及設施亦首度曝光，以「New York State of Mind」為設計概念，展現紐約溫暖優雅的建築風格，提供逾35項多元化的設施，滿足不同住戶的需要。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」第1期及第3期已上載售樓說明書，吸引不少準買家及投資者關注及青睞，接獲不少查詢。今天率先開放項目示範單位予傳媒參觀，設3伙無改動示範單位，預計短期內開放予公眾參觀及公布首張價單。項目售樓處及示範單位由著名室內設計事務所Moty’s Design負責，而項目的會連園林空間則由頂尖室内設計師團隊RRIA及園景設計師團隊SCENIC Landscape Studio聯手打造，大樓設計由享譽盛名的呂元祥建築師事務所負責。