中原CCL突破153點 按周升0.99% 連升2周共1.86%｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報153.68點，按周升0.99%，連升2周共1.86%，指數創2023年11月中後125周(近2年半)新高，是3月19日美國聯儲局及本港銀行維持利率不變當周的市況。整體樓市氣氛暢旺，雖然未有減息，但銀行相繼推出定息按揭計劃吸客，買家積極入市，新盤銷情理想，二手成交活躍，刺激樓價升浪持續。CCL上周升穿152點，今周再進一步突破153點，現時只差2.32點或1.51%便到達156點目標水平。

CCL 較去年低位累升 13.70%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升13.70%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升13.93%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升13.12%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至19.68%。4月7日將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」次輪價單發售168伙沽出152伙，8日美伊同意停火兩星期並於11日舉行談判，9日「啟德海灣」第2期公布首張價單225伙，大圍「柏傲莊III」公布重建後首張更新價單50伙，12日將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」第3輪銷售261伙，對本地二手樓價的影響將於2026年4月底公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報154.84點，按周升0.66%。CCL(中小型單位)報153.40點，按周升0.74%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.57%及1.65%，創2023年10月初後130周(2年半)新高及2023年10月中後129周(近2年半)新高。CCL(大型單位)報155.11點，按周升2.28%，升幅8周以來最大，連升5周共3.68%，指數創2023年12月中後120周(逾2年)新高。

四區三升一跌 僅新界西按周跌 0.23% 四區樓價三升一跌。新界東CCL_Mass報169.18點，按周升2.39%，升幅10周以來最大，連升5周共6.66%，指數創2023年11月中後125周(近2年半)新高。九龍CCL_Mass報152.00點，按周升0.58%，連升2周共1.32%，指數創2023年9月初後134周(逾2年半)新高。港島CCL_Mass報155.03點，按周升0.34%，連升3周共1.93%，指數創2023年11月中後125周(近2年半)新高。新界西CCL_Mass報139.49點，按周跌0.23%，指數仍為2023年12月底後119周(逾2年)次高。