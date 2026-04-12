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地產
出版：2026-Apr-12 18:00
更新：2026-Apr-12 18:00

中原CCL突破153點 按周升0.99% 連升2周共1.86%｜樓價走勢

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中原CCL突破153點 按周升0.99% 連升2周共1.86%｜樓價走勢

中原CCL突破153點 按周升0.99% 連升2周共1.86%｜樓價走勢

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報153.68點，按周升0.99%，連升2周共1.86%，指數創202311月中後125(2年半)新高，是319日美國聯儲局及本港銀行維持利率不變當周的市況。整體樓市氣氛暢旺，雖然未有減息，但銀行相繼推出定息按揭計劃吸客，買家積極入市，新盤銷情理想，二手成交活躍，刺激樓價升浪持續。CCL上周升穿152點，今周再進一步突破153點，現時只差2.32點或1.51%便到達156點目標水平。

中原CCL突破153點 按周升0.99% 連升2周共1.86%｜樓價走勢

海瑅灣I次輪價單發售168伙沽出152伙。

CCL較去年低位累升13.70%

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20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升13.70%CCL20253月財案前134.89點低位升13.93%，較20249月首次減息前135.86點低位升13.12%，較20218191.34點歷史高位跌幅收窄至19.68%47日將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」次輪價單發售168伙沽出152伙，8日美伊同意停火兩星期並於11日舉行談判，9日「啟德海灣」第2期公布首張價單225伙，大圍「柏傲莊III」公布重建後首張更新價單50伙，12日將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」第3輪銷售261伙，對本地二手樓價的影響將於20264月底公佈的CCL才開始反映。

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中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass154.84點，按周升0.66%CCL(中小型單位)153.40點，按周升0.74%CCL MassCCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.57%1.65%，創202310月初後130(2年半)新高及202310月中後129(2年半)新高。CCL(大型單位)155.11點，按周升2.28%，升幅8周以來最大，連升5周共3.68%，指數創202312月中後120(2)新高。

中原CCL突破153點 按周升0.99% 連升2周共1.86%｜樓價走勢

四區三升一跌 僅新界西按周跌0.23%

四區樓價三升一跌。新界東CCL_Mass169.18點，按周升2.39%，升幅10周以來最大，連升5周共6.66%，指數創202311月中後125(2年半)新高。九龍CCL_Mass152.00點，按周升0.58%，連升2周共1.32%，指數創20239月初後134(2年半)新高。港島CCL_Mass155.03點，按周升0.34%，連升3周共1.93%，指數創202311月中後125(2年半)新高。新界西CCL_Mass139.49點，按周跌0.23%，指數仍為202312月底後119(2)次高。

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2026年計，CCL暫時累升6.64%CCL Mass6.65%CCL(中小型單位)6.44%CCL(大型單位)7.64%，港島升10.61%，九龍升5.02%，新界東升6.66%，新界西升5.09%

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