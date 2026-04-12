DOUBLE COAST III周四開賣32伙 入場價450萬｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」，今日(12日)上載全新銷售安排，本周四(16日)發售32伙單位，折實售價由450萬元起，折實呎價由17,514元起。
銷售單位包括5伙開放式單位、11伙一房（開放式廚房）單位、10伙兩房（開放式廚房）單位、3伙兩房+儲物房（開放式廚房）單位及3伙三房一套（開放式廚房）及單位，單位實用面積由249至641方呎，單位折實售價由450萬元起，折實呎價由17,514元起。按售價計，預計該批單位可套現逾2.69億元，按折實價計，約2.42億元。
入場單位為第1B座6樓G室，開放式戶型，實用面積249方呎，折實售價450萬元，折實呎價18,072元；最低呎價單位為第1A座7樓F室，兩房（開放式廚房）戶型，實用面積430方呎，折實售價753.1萬元，折實呎價17,514元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目日前進行新一輪銷售，速沽85伙，套現逾6億元，成績理想；整個項目開售至今累售491伙，套現近38.2億元。
「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。