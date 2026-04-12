DOUBLE COAST III周四開賣32伙 入場價450萬｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」，今日(12日)上載全新銷售安排，本周四(16日)發售32伙單位，折實售價由450萬元起，折實呎價由17,514元起。

銷售單位包括5伙開放式單位、11伙一房（開放式廚房）單位、10伙兩房（開放式廚房）單位、3伙兩房+儲物房（開放式廚房）單位及3伙三房一套（開放式廚房）及單位，單位實用面積由249至641方呎，單位折實售價由450萬元起，折實呎價由17,514元起。按售價計，預計該批單位可套現逾2.69億元，按折實價計，約2.42億元。