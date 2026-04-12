首岸示範單位｜610呎連裝修三房套戶 淡綠皮革面雲石設計｜紅磡新盤

由恒基地產(012)、希慎興業(0014)及帝國集團攜手打造，位於紅磡庇利街1號全新大型海濱住宅項目「首岸」，是次開放的3伙無改動示範單位，分別為第1座22樓B室三房一套連梗廚間隔、第1座22樓C室兩房連儲物房間隔，以及第2座22樓K室兩房間隔。其中第1座22樓B室無改動連裝修示範單位。

三房一套連梗廚間隔（第 1 座 22 樓 B 室）

第1座22樓B室無改動連裝修示範單位，實用面積610方呎，屬於三房一套連梗廚間隔。單位由著名室內設計事務所Moty’s Design精心設計，透過層次豐富的紋理及工藝細節，打造高雅並富有藝術氛圍的生活空間。

客飯廳以長形佈局，間隔方正實用，外接「三合一全視野露台」，大大提高採光度，亦將空間延伸至戶外，加上層與層之間的高度約3.25米，更顯開揚寬敞。主題牆採用淡綠色皮革面雲石設計，與水晶燈相互映襯，加上特色拼花木地板，層次感與通透感交織，展現細膩雅致的空間。用餐區以紅棕色餐椅搭配雲石餐桌，加上牆身融合夾絲布藝特色鏡與雲石框設計，流露出現代都會生活的精緻品味同格調。