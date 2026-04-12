十大屋苑成交按周回落27.3% 重回單位數水平 中原：4個屋苑錄零成交｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得8宗成交，重回單位數水平，按周回落27.3%，當中有4個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期發展商群起推盤，港九新界均有新盤推售，訂價亦相對克制，成功吸引市場焦點及購買力，二手市場業主見樓市升溫，亦紛紛調高叫價，令買家議價難度增加，成交速度相對減慢。

太古城周末錄得 2 宗成交 港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得2宗成交，平均實用呎價約16,888元，包括明宮閣中層C室，實用面積580方呎，兩房間隔，正南，望酒店，交吉以915萬元成交，呎價15,776元。 中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，本周末海怡半島錄得1宗成交，為13座中層A室，實用面積633方呎，三房套房間隔，最新以920萬元成交，呎價14,534元。

麗港城打破「捧蛋」 本周錄 1 宗成交 九龍區方面，中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟表示，麗港城對上兩個周末均「捧蛋」，本周末終打破悶局，錄得1宗成交，11座中層A室，實用面積748方呎，以890萬元沽出，呎價11,898元。

沙田第一城周末成交按周增 1 宗 新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本周末錄得2宗成交，較上周末增加1宗，平均實用呎價13,973元。中原促成11座高層D室成交，實用面積504方呎，三房間隔，成交價718萬元，呎價14,246元。原業主於2024年7月以630萬元購入單位，持貨約2年，轉手帳面賺88萬元，升值14%。另外，市場錄10座低層D室成交，實用面積327方呎，兩房間隔，成交價448萬元，實用呎價13,700元。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)