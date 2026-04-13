英資怡和放售名下兩物業 市值1.8億

世邦魏理仕繼協助英資怡和洋行或相關公司成功出售銅鑼灣核心嘉柏大廈 1樓至 6樓 199個車位後，再獲委任以私人協商形式出售兩項物業。包括位處香港銅鑼灣禮頓道 36號嘉柏大廈地下，以及位於新界葵涌和宜合道 26至 30號和宜商場 1樓，分別市值9,000萬元，合共1.8億元。

嘉柏大廈地舖地積比率建築面積約11,727方呎，坐落於銅鑼灣核心地段，面向禮頓道、波斯富街及希慎道交匯處的繁忙路口，車水馬龍、人流不絕。物業設有逾25米特闊招牌位，助品牌打造搶眼形象，廣告效益盡收。現時及過往均為多個知名歐美汽車品牌陳列室，充分展現物業先天條件具卓越優勢作商品陳列之用，有助品牌曝光再上一層樓。此外，樓上 1至 6樓 199個車位已成功售予本地投資者，本物業之潛在買家可靈活租用泊車位，便利汽車零售業務存放車輛並提供試駕服務。