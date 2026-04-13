英資怡和放售名下兩物業 市值1.8億

世邦魏理仕繼協助英資怡和洋行或相關公司成功出售銅鑼灣核心嘉柏大廈 1樓至 6樓 199個車位後，再獲委任以私人協商形式出售兩項物業。包括位處香港銅鑼灣禮頓道 36號嘉柏大廈地下，以及位於新界葵涌和宜合道 26至 30號和宜商場 1樓，分別市值9,000萬元，合共1.8億元。
嘉柏大廈地舖地積比率建築面積約11,727方呎，坐落於銅鑼灣核心地段，面向禮頓道、波斯富街及希慎道交匯處的繁忙路口，車水馬龍、人流不絕。物業設有逾25米特闊招牌位，助品牌打造搶眼形象，廣告效益盡收。現時及過往均為多個知名歐美汽車品牌陳列室，充分展現物業先天條件具卓越優勢作商品陳列之用，有助品牌曝光再上一層樓。此外，樓上 1至 6樓 199個車位已成功售予本地投資者，本物業之潛在買家可靈活租用泊車位，便利汽車零售業務存放車輛並提供試駕服務。
另一項物業位於葵涌核心地段的和宜商場 1樓，約28,595方呎汽車維修工場，車路直達，車主可輕鬆駕車入場保養維修。特高約4.3米樓底，方便升高車輛施工，並設有寫字樓供接待客人及職員辦公。更配備充電樁與洗車間，全面提升服務效能，為新買家節省升級成本，助業務即時投入營運，適合汽車零售商提供售後服務及本地汽車維修公司業務之用。
世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，本港登記汽車數量由2010年約64萬輛增至2025年約79.9萬輛，長期保持穩步上升。近年隨着內地汽車品牌積極進軍香港，多個國產品牌積極搶佔市場份額，2025年的銷售排行已反映出國產品牌逐步得到港人的支持，未來品牌競爭將更趨多元。是次物業出售為本地汽車零售商提供難得契機，可同時在市區核心地段建立一線銷售據點，並購入優質維修工場以提供完善售後服務，具備長遠策略價值。