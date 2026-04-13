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地產
出版：2026-Apr-13 09:00
更新：2026-Apr-13 09:00

首岸示範單位｜339呎及431呎兩房無改動 三合一全視野露台增採光度｜紅磡新盤

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首岸示範單位｜339呎及431呎兩房無改動 三合一全視野露台增採光度｜紅磡新盤

首岸示範單位｜339呎及431呎兩房無改動 三合一全視野露台增採光度｜紅磡新盤

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由恒基地產(012)、希慎興業(0014)及帝國集團攜手打造，位於紅磡庇利街1號全新大型海濱住宅項目「首岸」，是次開放的3伙無改動示範單位，分別為第122B室三房一套連梗廚間隔、第122C室兩房連儲物房間隔，以及第222K室兩房間隔。其中第122B室無改動連裝修示範單位。

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兩房連儲物房間隔（第122C室）

122C室無改動示範單位，實用面積431方呎，屬於兩房連儲物房間隔。

客飯廳以長形佈局，間隔方正實用，易於擺放家具，外接「三合一全視野露台」，大大提高採光度，亦將空間延伸至戶外，加上層與層之間的高度約3.25米，更顯開揚寬敞。兩間睡房間隔方正，設有大型玻璃幕牆，能將自然光引入室內，亦能提升空間感。睡房及浴室採用由意大利高級品牌BARAUSSE與恒基兆業地產共同研發的房門及門框，三邊裝配特製鋁質邊框，配合磁力門鎖及防撞膠條設計，大大減低開關門的聲音。另設有儲物房，提供大量收納位置，貼心照顧住戶所需。

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廚房採用開放式設計，單位精選高級電器品牌，包括德國西門子家電、意大利Mia Cucina、法國Rosières及美國Philco等，設備完善。單位採用德國Hansgrohe及意大利Catalano衛浴配備，並裝設鏡面多用途儲物櫃，簡約時尚。

住戶可透過專屬智能手機App預訂會所設施、開啟信箱及了解各升降機所在樓層等，享受更便捷的生活。大門亦採用Yale智能門鎖，為住戶打造一個理想生活空間。

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兩房間隔（第222K室）

222K室無改動示範單位，實用面積339方呎，屬於兩房間隔。

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客飯廳以長形佈局，間隔方正實用，易於擺放家具，外接「三合一全視野露台」，大大提高採光度，亦將空間延伸至戶外，加上層與層之間的高度約3.25米，更顯開揚寬敞。兩間睡房間隔方正，設有大型玻璃幕牆，能將自然光引入室內，亦能提升空間感。睡房及浴室採用由意大利高級品牌BARAUSSE與恒基兆業地產共同研發的房門及門框，三邊裝配特製鋁質邊框，配合磁力門鎖及防撞膠條設計，大大減低開關門的聲音。

廚房採用開放式設計，單位精選高級電器品牌，包括德國西門子家電、意大利Mia Cucina及法國Rosières等，設備完善。單位採用德國Hansgrohe及意大利Catalano衛浴配備，並裝設鏡面多用途儲物櫃，簡約時尚。

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住戶可透過專屬智能手機App預訂會所設施、開啟信箱及了解各升降機所在樓層等，享受更便捷的生活。大門亦採用Yale智能門鎖，為住戶打造一個理想生活空間。

即睇紅磡庇利街「首岸」(第一期)最新資訊(House730)

即睇紅磡庇利街「首岸」(第二期)最新資訊(House730)

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