十大屋苑｜周末買賣量按周回落58% 利嘉閣：重返單位數水平 九龍成交領先

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市民樂於在復活節兼清明節長假期外遊「充電」，加上一手新盤搶去市場焦點，令過去周末日的二手交投難免受壓。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(4月11至12日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，與上一個周末(4月4至5日)的12宗，按周回落約58%，且重返單位數水平。
廖偉強指出，復活節連清明節長假期已完結，但不少市民仍然外遊未返；加上多個發展商積極推售旗下新盤，成功搶去市場焦點；而美伊戰爭談判暫未帶來好消息，以上種種都影響二手交投。廖氏估計，隨着節日氣氛淡化，二手交投將會回升，而參考今年首季整體一手及二手成交金額佔比，一手成交額佔去約40%，相信短期樓市仍以一手主導。
九龍區以3宗買賣帶頭
過去周末假期的十大指標屋苑中，若以區域劃分，九龍區表現最理想，以3宗買賣帶頭；港島區及新界區各錄1宗。若以屋苑劃分，共有5個屋苑錄得買賣，其中太古城、麗港城、新都城、美孚新邨及嘉湖山莊均各錄1宗買賣，而康怡花園、杏花邨、黃埔花園、沙田第一城及映灣園則暫未聞成交。
太古城中層戶915萬沽出
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻指，過去的周六日兩天，太古城錄得約1宗交易，為明宮閣中層C室，實用面積約582方呎，成交價約915萬元，呎價約15,722元。
新都城4月至今暫錄約3宗買賣
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，過去的周六及周日兩天，新都城錄得約1宗成交，為3期1座低層B室，實用面積約406方呎，以約550萬元易手，呎價約13,547元。4月至今，該屋苑暫錄約3宗買賣，平均呎價約14,464元。
嘉湖山莊490萬沽高層戶
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行蕭啟諾表示，嘉湖山莊在過去的周六日兩天暫錄約1宗成交，為1期樂湖居13座高層D室，單位實用面積約551方呎，成交價約490萬元，呎價約8,893元。