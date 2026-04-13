十大屋苑｜周末買賣量按周回落58% 利嘉閣：重返單位數水平 九龍成交領先

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市民樂於在復活節兼清明節長假期外遊「充電」，加上一手新盤搶去市場焦點，令過去周末日的二手交投難免受壓。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(4月11至12日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，與上一個周末(4月4至5日)的12宗，按周回落約58%，且重返單位數水平。

廖偉強指出，復活節連清明節長假期已完結，但不少市民仍然外遊未返；加上多個發展商積極推售旗下新盤，成功搶去市場焦點；而美伊戰爭談判暫未帶來好消息，以上種種都影響二手交投。廖氏估計，隨着節日氣氛淡化，二手交投將會回升，而參考今年首季整體一手及二手成交金額佔比，一手成交額佔去約40%，相信短期樓市仍以一手主導。