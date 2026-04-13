首季豪宅成交額按年飆升3倍 中原：逾億元大額成交激增逾157%｜樓市數據

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，2026年首季豪宅市場呈現爆發式增長，根據中原地產山頂南區統計數字，2026年首季全港一、二手市場5,000萬元以上豪宅成交錄209宗，對比2025年同期的104宗，增幅達到101%。在金額方面，本季總成交額高達219.58億元，較去年同期的99.38億元大幅飆升約121%。單宗物業的平均價值亦由約9,555萬元升至約1.05億元。

逾億元大額成交的表現尤為突出，全港一、二手億元以上成交佔72宗，按年激增逾157%；涉及金額由48.87億元躍升至129.47億元，增幅高達165%，充分反映市場實力買家對頂級珍稀物業的入市決心已全面回歸。