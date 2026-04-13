首季豪宅成交額按年飆升3倍 中原：逾億元大額成交激增逾157%｜樓市數據

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，2026年首季豪宅市場呈現爆發式增長，根據中原地產山頂南區統計數字，2026年首季全港一、二手市場5,000萬元以上豪宅成交錄209宗，對比2025年同期的104宗，增幅達到101%。在金額方面，本季總成交額高達219.58億元，較去年同期的99.38億元大幅飆升約121%。單宗物業的平均價值亦由約9,555萬元升至約1.05億元。
逾億元大額成交的表現尤為突出，全港一、二手億元以上成交佔72宗，按年激增逾157%；涉及金額由48.87億元躍升至129.47億元，增幅高達165%，充分反映市場實力買家對頂級珍稀物業的入市決心已全面回歸。
香港島穩站豪宅市場龍頭位置
從地區分佈觀察，香港島繼續以絕對優勢領跑，穩站全港豪宅市場的龍頭位置。在5,000萬元以上的成交中，港島區錄得138宗，按年增長約123%；而億元以上的超級豪宅，港島區領先幅度更為顯著，由去年僅16宗飆升至58宗，按年增加263%。數據顯示在經濟環境轉趨明朗之際，位處優質地段，以及具備深厚歷史底蘊及高私隱度的山頂、南區及半山豪宅，依然是富豪階層作資產配置的首選目標。九龍區表現同樣穩健，5,000萬元以上成交錄得58宗，按年增加近九成；其中啟德新區作為全新豪宅供應核心，佔九龍區成交逾55%。
一手過億元物業成交飆升2.4倍
2026年首季全港一手豪宅市場表現極其強勁，共錄得146宗5,000萬元以上成交，較2025年同期的64宗大幅增長近1.3倍，涉及金額亦由55.93億元跳升至155.34億元，按年激增約1.8倍。
值得注意的是，成交明顯集中於過億元的超大額物業，該類別由去年首季僅15宗飆升至今年52宗，增幅高達2.4倍，其涉資總額更從23.17億元大幅增加300%至93.56億元。當中最為矚目的成交為西半山天御，3個月內錄17宗逾億元成交，涉資約27.296億元，佔逾億元成交總金額約3成。