海瑅灣 I 3周沽595伙 套現52億

信和置業(083)牽頭發展的海瑅灣 I昨最高成交價單位為2B座51樓D單位，實用面積558方呎，兩房(開放式廚房)連書房間隔，成交價908.99萬元，呎價16,290元。

中東局勢無阻發展商推盤步伐。將軍澳日出康城海瑅灣I昨加推261伙作第三輪發售，單日沽出71伙，套現近5.6億元。計及早前價單銷售及招標單位，項目3周速沽595伙，套現逾52億元。另外，啟德現樓新盤「DOUBLE COAST III」昨上載全新銷售安排，本周四發售32伙單位，折實由450萬元起，折實呎價17,514元起。

DOUBLE COAST III周四賣32伙

另外，會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」將於本周四推售的32伙中，包括5伙開放式單位、11伙一房、10伙兩房、3伙兩房加儲物房及3伙三房一套單位，實用面積由249至641方呎，單位折實售價由450萬元起，折實呎價由17,514元起。

十大屋苑周末僅8成交

新盤積極部署，續影響二手市場。按中原地產統計，十大屋苑本周末錄得8宗成交，重回單位數水平，按周回落27.3%，當中有4個屋苑零成交，包括黃埔花園、新都城、嘉湖山莊及映灣園。