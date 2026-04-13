世邦魏理仕：首季逾億元豪宅成交按年激增156% 料今年價格最多升5%｜樓市數據

世邦魏理仕發表最新2026 年第一季度香港房地產市場回顧，儘管宏觀經濟及地緣政治不確定性仍然存在，豪宅市場隨着市場氣氛改善，香港豪宅市場錄得強勁表現，2026年第一季成交金額超過一億元的住宅交易按年激增156%。 2025年成交金額超過一億元的豪宅交易達241宗，為近四年新高。正面市場情緒延續至2026年第一季，價格及成交量均錄得升幅。根據差餉物業估價署數據，2026年2月實用面積1,722 方呎或以上的E類住宅售價指數，較2025年3月歷史低位上升7%。2026年第一季成交金額超過一億元的豪宅交易宗數更按年急升115%。

內地買家於香港住宅市場的角色持續提升，於2025 年創下成交宗數及金額的新高。內地個人共完成13,906宗一手及二手住宅交易，總值1,379億元，按年分別上升14% （宗數）及4%（金額）。 《財政預算案》公布上調逾一億元住宅的印花稅，預料對豪宅市場影響有限，惟短期內成交量或出現輕微回落，尤其是一手市場。 世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，香港豪宅市場延續2025 年的正面走勢，價格及成交量皆表現強勁。雖然最新的印花稅調整或會令一手市場活動短暫放緩，但在本地及內地買家需求持續穩健的支持下，預期對高端住宅市場的影響將相當有限。近日戰事影響下，不少資金流入豪宅市場避險，展望未來，持續的資本、內地買家參與度提升以及市場流動性改善，將繼續支持今年豪宅市場的表現，價格料錄得最多5%的升幅。