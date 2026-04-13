家庭客為奪心頭好 追加預算買新葵芳花園鳳凰樓兩房 成交價創逾1年新高(有圖)｜二手樓成交

許偉業指，新葵芳花園新近再錄得高價成交，位處B座高層，屬「鳳凰樓」，單位實用面積約415方呎，兩房間隔。今年3月放盤，叫價585萬元。屋苑本月已沽出兩間有匙放盤，目前匙盤已消化得七七八八，最新成交單位須約業主開門睇樓。由於單位極具質素，層數高，開揚企理，已吸引多名準買家洽購，出價介乎558萬至560萬元，持續衝擊業主心理防線。

入市氣氛持續活躍，盤源逐漸短缺，造價一直上升。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園今年累錄11宗成交，本月暫錄得3宗，已追平上月全月，平均實用呎價約13,342元，按月升約5.8%。

⇊直擊 新葵芳花園 B 座「鳳凰樓」兩房 ⇊

業主原堅持叫價 570 萬以上

許偉業透露，業主原本堅持叫價570萬元以上，近日有區內家庭晚上睇樓後即於翌日早上翻睇，隨即還價洽購，由560萬元一直加碼，最終業主心軟，決定以568萬元出售，成交價創屋苑去年迄今逾一年新高，呎價約13,687元。

許偉業稱，原業主早於1993年以153萬元購入單位，持貨約33年轉售，帳面獲利415萬元，物業期內升值約2.7倍。資料顯示，新葵芳花園位於下葵涌葵義路12-20號，毗鄰港鐵葵芳站、新葵芳廣場及葵涌廣場，交通生活配套便利，1983年入伙，共有5座，提供1,264個單位。