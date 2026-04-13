葵涌iCITY二期已屆現樓 首度推售工作間 面積由335呎起｜工廈市況

本港整體投資氣氛有所回升，帶動工商舖租賣市場表現拾級而上，新型工廈亦漸受市場關注。由金朝陽集團精心打造的葵涌全新數碼工業地標iCITY部署將於第二季首度推出全新二期24小時工作間。中原(工商舖)榮幸獲邀為iCITY全新二期工作間推售之地產代理，為項目進行宣傳推廣，標誌著項目即將正式進行銷售。

市傳260餘萬入場

據市場人士表示，首度推出之葵涌「iCITY」全新二期項目，部分樓層已進行預留工作，項目入場費由260餘萬元起，最新推出的樓層為低層，一梯15伙，面積由337至449方呎，共約6,078方呎。