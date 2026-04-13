葵涌iCITY二期已屆現樓 首度推售工作間 面積由335呎起｜工廈市況

本港整體投資氣氛有所回升，帶動工商舖租賣市場表現拾級而上，新型工廈亦漸受市場關注。由金朝陽集團精心打造的葵涌全新數碼工業地標iCITY部署將於第二季首度推出全新二期24小時工作間。中原(工商舖)榮幸獲邀為iCITY全新二期工作間推售之地產代理，為項目進行宣傳推廣，標誌著項目即將正式進行銷售。
市傳260餘萬入場
據市場人士表示，首度推出之葵涌「iCITY」全新二期項目，部分樓層已進行預留工作，項目入場費由260餘萬元起，最新推出的樓層為低層，一梯15伙，面積由337至449方呎，共約6,078方呎。
中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，位處葵涌打磚砰街111號之iCITY二期已屆現樓階段，委託地產代理推售工作正式展開。由於一期租賃交投踴躍，截至上月初累錄逾350宗租賃成交，出租率逾九成半，租金水平約10,000元至16,000元，而市場上放租盤源亦見短缺，意味著二期單位租賃情況亦將會見理想。同時，目前項目租客多元化，包括從事AI科技工業、電子工程、婚紗、時裝、花藝等行業；另外，項目亦吸引不少內地專才，而由於地利位置優越，半小時可接通各關口、機場，故甚受不少經常需往返內地工作人士歡迎。
劉重興指，iCITY二期24小時工作間建築面積約335至510方呎，內置獨立洗手間，屬於市場矜罕的全新新型工廈，正好符合市場需要；而工作間樓層高度達4.2米*，空間極具靈活性，並備有約18,000方呎多元化園林平台。劉重興相信，iCITY二期項目質素上乘，配套設施齊備，加上物業一期租賃需求強勁，租金得以支持，回報理想，在多種優勢支持下，iCITY二期將可吸引用家及投資者垂青，推售反應將會相當熱烈。